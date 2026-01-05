El abogado Adrián Arellano presentó una denuncia por lesiones derivadas de las omisiones de autoridades y contratistas, además de abuso de autoridad, en contra de quien resulte responsable.

El litigante representa a una familia misionera de Ciudad Juárez conformada por Juan Manuel, Flor y su hijo Alexis. El 28 de diciembre, mientras se dirigían a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria, sufrieron diversas lesiones, incluyendo luxaciones. El joven Alexis presentó una fractura en la pierna.

De acuerdo con Arellano, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) señaló que existen irregularidades en los trabajos contratados a Comsa Infraestructuras S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V. y Daniferrotools S.A. de C.V.

"Advierte que hubo una mala supervisión, una mala construcción y sobre todo una mala rehabilitación. Se advierte también que los trabajos para los cuales fueron contratados no existe evidencia fotográfica de la misma", explicó.

El abogado del despacho Vega MacGregor Arellano aseguró que las víctimas buscan ser participes de la investigación para conocer la causa del descarrilamiento y no se trata de un tema político.

"Sabemos que es un asunto con una línea muy delgada con lo político, pero quiero que seamos muy cuidadosos porque si lo politizamos entonces vamos a perder las voces de las víctimas en cuanto a lo que buscan. ¿Qué buscan? Que se esclarezca y sobre todo que este tipo de cosas no vuelva a suceder", dijo.

El 28 de diciembre de 2025, el Tren Interoceánico se descarriló en Oaxaca, a la altura de la localidad de Nizanda. El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y alrededor de 100 lesionadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación y actualmente analiza la “caja negra” de la locomotora para esclarecer las causas del siniestro. De acuerdo con especialistas, entre las posibles causas se contemplan fallas en los materiales, deficiencias en el diseño de curvas pronunciadas o un posible exceso de velocidad.