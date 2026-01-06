Sheinbaum pide juicio justo para Maduro, sea culpable o no

Este martes, la presidenta rechazó nuevamente la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Explicó que el Gobierno de México está en desacuerdo en la forma en que se detuvo a Maduro, aún cuando fuera culpable.

"Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada otro, fuera además de la carta de las Naciones Unidos, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse en el caso de Maduro”, resaltó.

Agregó que, a pesar de estar de acuerdo o no con el gobierno de Nicolás Maduro, no se puede aceptar ningún tipo de intervención a un país como Venezuela o que se utilice la fuerza para llevarse a un presidente como sucedió con el político venezolano.

"Es muy importante, incluso para toda la propaganda que ha habido en contra de Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el 'chavismo' en Venezuela, eso es una cosa y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo, no puede aprobarse eso", comentó.