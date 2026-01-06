Publicidad

presidencia

Sheinbaum pide juicio justo para Maduro, sea culpable o no

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, aunque Maduro fuera culpable, no se justifica el uso de la fuerza de una potencia para intervenir otro país.
mar 06 enero 2026 10:27 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no puede estar a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió un juicio justo para Nicolás Maduro, quien fue detenido el pasado sábado en Venezuela y llevado a Estados Unidos por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con drogas y armas.

"Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre, eso es lo que hay que pedir, para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular tiene que haber celeridad y justicia", planteó en su conferencia matutina.

Este martes, la presidenta rechazó nuevamente la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Explicó que el Gobierno de México está en desacuerdo en la forma en que se detuvo a Maduro, aún cuando fuera culpable.

"Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada otro, fuera además de la carta de las Naciones Unidos, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse en el caso de Maduro”, resaltó.

Agregó que, a pesar de estar de acuerdo o no con el gobierno de Nicolás Maduro, no se puede aceptar ningún tipo de intervención a un país como Venezuela o que se utilice la fuerza para llevarse a un presidente como sucedió con el político venezolano.

"Es muy importante, incluso para toda la propaganda que ha habido en contra de Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el 'chavismo' en Venezuela, eso es una cosa y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo, no puede aprobarse eso", comentó.

La presidenta leyó los principios que rigen la política exterior de México, los cuales aseveró que se basan en la doctrina Estrada.

"La política de México, incluso durante todo el periodo priista, se decía 'candil de la calle, oscuridad de la casa', porque siempre fue de apoyo a la soberanía de los pueblos. Además está establecido en la Constitución, desde lo que fue la doctrina Estrada en 1930 hasta la última reforma a la Constitución de la República", puntualizó.

Sheinbaum cuestionó que se busque ligar a México con las acusaciones que recaen en Maduro y Venezuela.

