No se compite con Asia sometiendo a otros pueblos, dice Sheinbaum tras ataque a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención nunca genera bienestar ni trae democracia a los pueblos.
lun 05 enero 2026 08:15 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intervención nunca ha generado democracia en ningún país. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que, frente al desafío competitivo que enfrenta el continente americano contra Asia, es necesario fomentar la cooperación en lugar de buscar el sometimiento de los pueblos.

"El continente enfrenta desafíos nuevos, la competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión", dijo este lunes en el arranque de su conferencia matutina.

Sheinbaum leyó este luens un nuevo posicionamiento para fijar con claridad la postura de México sobre lo que sucedió el sábado pasado.

"A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades, rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países.

"La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno", leyó.

“Cooperación sí, subordinación e intervención no”

La mandataria federal recordó que entre su gobierno y el de Estados Unidos existe cooperación en contra del narcotráfico, sin embargo, rechazó que se permita algún tipo de subordinación o incluso intervención.

“Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no”, planteó.

Explicó que su gobierno y el de Donald Trump acordaron un entendimiento en materia de seguridad basado en cuatro principios, lo que incluye el respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

“Sin subordinación, México coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes, como lo hemos dicho en otras ocasiones: no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven. Ni en Estados Unidos ni en México ni en ningún otro lugar del mundo”, apuntó.

En septiembre pasado, la administración de Sheinbaum y el gobierno de Trump acordaron poner en marcha el "Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley", mediante el cual se busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas compartidas.

