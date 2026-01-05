Sheinbaum agradece a AMLO y resalta la unidad del movimiento frente a la no intervención

Aunque está retirado de la política, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado en redes sociales para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y para manifestar su apoyo incondicional a la actual presidenta.

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2026

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta cuestionó que políticos de derecha aprobaran la intervención en Venezuela y criticó que crean que solo así se puede obtener reconocimiento.

“Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente del país, no tienen el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener. Eso nunca ha sido cierto en México ni en ningún lugar. Entonces la defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento que hace el presidente López Obrador a mi persona”, indicó.

La presidenta aclaró que no ha tenido ningún tipo de comunicación telefónica con su predecesor y subrayó que la decisión de un posible regreso a la vida pública sería completamente personal y correspondería a él tomarla.

“Él tiene que tomar su decisión, no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela, que su incluso lo dicen las encuestas. Entonces no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero así, pero él es libre”, indicó.