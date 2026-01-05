Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum agradece a AMLO y resalta la unidad del movimiento frente a la no intervención

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no ha tenido comunicación con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y afirmó que la decisión de regresar a la vida pública depende solo de él.
lun 05 enero 2026 10:32 AM
sheinbaum-amlo-respaldo-venezuela.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como contundente el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el que rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su agradecimiento por el reconocimiento otorgado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien destacó su postura en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La mandataria destacó que, ante situaciones de injerencia externa como esta, hay unidad en el movimiento político al que pertenece.

“Es muy buen mensaje, muy contundente como siempre ha sido él. No es menor lo que ocurrió, la invasión, intervención de Estados Unidos en Venezuela y él hace este mensaje. En nuestro movimiento hay mucha unidad y, en este caso, cuando hablamos de la no intervención hay una unidad muy amplia”, afirmó.

Publicidad

Aunque está retirado de la política, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado en redes sociales para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y para manifestar su apoyo incondicional a la actual presidenta.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta cuestionó que políticos de derecha aprobaran la intervención en Venezuela y criticó que crean que solo así se puede obtener reconocimiento.

“Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente del país, no tienen el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener. Eso nunca ha sido cierto en México ni en ningún lugar. Entonces la defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento que hace el presidente López Obrador a mi persona”, indicó.

Conoce más:

US-VENEZUELA-CONFLICT-MADURO
México

EU acusa a Maduro de brindar protección diplomática a narcovuelos que salían de México entre 2006 y 2008

La presidenta aclaró que no ha tenido ningún tipo de comunicación telefónica con su predecesor y subrayó que la decisión de un posible regreso a la vida pública sería completamente personal y correspondería a él tomarla.

“Él tiene que tomar su decisión, no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela, que su incluso lo dicen las encuestas. Entonces no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero así, pero él es libre”, indicó.

Publicidad

La presidenta consideró que las advertencias de Trump sobre una posible intervención a México solo es una forma de comunicarse del mandatario estadounidense, pero no ve riesgo de que ello suceda.

“Cualquier intervención que se hiciera no resolvería nada y se lo hacemos ver al gobierno y, segundo, por un asunto de principios, México defiende su soberanía y su territorio con todo y así lo vamos a defender y eso es el gobierno y su pueblo. El pueblo de México defiende la soberanía, son muy pocos los que están de acuerdo con una intervención”, destacó.

Conoce más:

maduro mexico venezuela.jpg
México

En México, Maduro divide posturas y abre el debate entre políticos

Comentó que si no hubiera comunicación o colaboración con Estados Unidos una posible intervención estadounidense preocuparía a su gobierno, pero no es así.

“Si no hubiera ninguna comunicación estaríamos preocupados. Eso no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Hay comunicación; hay colaboración”, añadió.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Intervención de EU en Venezuela conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad