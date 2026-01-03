López Obrador recordó que figuras históricas como Abraham Lincoln jamás hubieran aceptado que el gobierno de Estados Unidos actuara como una "tiranía mundial".

"Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial", afirmó el exmandatario, quien subrayó que, aunque está retirado de la política, sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio ante lo sucedido en Venezuela.

López Obrador también dirigió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: le sugirió que no cayera en la "autocomplacencia" ni se dejara influenciar por los "halcones".

En este sentido, llamó a Trump a actuar con "juicio práctico" y advirtió que una victoria efímera puede transformarse en una derrota a largo plazo.

El exmandatario mexicano enfatizó también su apoyo a la política internacional de respeto a la soberanía de los países. Incluso citó la frase de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz" y reafirmó su compromiso con los ideales libertarios y su identidad latinoamericana.

Asimismo, López Obrador manifestó su respaldo a la presidente Claudia Sheinbaum, a quien dijo apoyar "incondicionalmente", y afirmó que no enviaría un abrazo al presidente Donald Trump por el momento.

“Recuerde que 'el respeto al derecho ajeno es la paz', como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo”, escribió en redes sociales.