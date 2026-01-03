Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

“Ni Lincoln aceptaría que EU actuara como tiranía”, dice AMLO tras ataque a Venezuela

El expresidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum; aseveró que la apoya "incondicionalmente".
sáb 03 enero 2026 03:56 PM
amlo-trump
López Obrador afirmó que figuras históricas como Abraham Lincoln jamás hubieran aceptado que el gobierno de Estados Unidos actuara como una "tiranía mundial". (Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado en redes sociales tras el ataque que sufrió Venezuela.

El exmandatario federal se pronunció este día en contra de lo que consideró un atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y por el "secuestro" de Nicolás Maduro.

Publicidad

López Obrador recordó que figuras históricas como Abraham Lincoln jamás hubieran aceptado que el gobierno de Estados Unidos actuara como una "tiranía mundial".

"Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial", afirmó el exmandatario, quien subrayó que, aunque está retirado de la política, sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio ante lo sucedido en Venezuela.

López Obrador también dirigió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: le sugirió que no cayera en la "autocomplacencia" ni se dejara influenciar por los "halcones".

Te puede interesar:

Sheinbaum Quién es Quién
México

Gobierno de México condena intervención militar de EU en Venezuela

En este sentido, llamó a Trump a actuar con "juicio práctico" y advirtió que una victoria efímera puede transformarse en una derrota a largo plazo.

El exmandatario mexicano enfatizó también su apoyo a la política internacional de respeto a la soberanía de los países. Incluso citó la frase de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz" y reafirmó su compromiso con los ideales libertarios y su identidad latinoamericana.

Asimismo, López Obrador manifestó su respaldo a la presidente Claudia Sheinbaum, a quien dijo apoyar "incondicionalmente", y afirmó que no enviaría un abrazo al presidente Donald Trump por el momento.

“Recuerde que 'el respeto al derecho ajeno es la paz', como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo”, escribió en redes sociales.

Publicidad

Autoridades de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país tras un "ataque a gran escala".

Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo y advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.

El presidente de Estados Unidos contó a la cadena Fox que siguió la captura de Maduro "literalmente como si hubiera visto un show televisivo", pocas horas después de anunciar la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Leer más:

trump-venezuela-maduro
Internacional

EU capturó a Maduro y lo juzgará por terrorismo y narcotráfico

Publicidad

Tags

AMLO Intervención de EU en Venezuela Nicolás Maduro

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad