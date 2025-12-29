Autoridades revelan nombres de las 13 víctimas del Tren Interoceánico

Se comparte información importante sobre el accidente del Tren Interoceánico, nuestra solidaridad con las familias.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/xyHDd8Cqfs — Gobernación (@SEGOB_mx) December 30, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes un apoyo económico para las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

El monto que recibirán las víctimas es de 30,000 pesos de forma inmediata, dijo la mandataria a medios de comunicación durante su visita a Oaxaca.

“Se va a dar un primer apoyo a todas las familias, para que no tengan que estar haciendo gastos; se les está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera para el apoyo a las familias'', dijo Sheinbaum.

''Vamos a estar en contacto con ellos en el momento en que la Fiscalía pueda determinar lo más pronto posible la causa; son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, pero es nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días”, abundó.

Sheinbaum viajó hoy a hospitales de Oaxaca para visitar a personas que resultaron heridas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Algunas de las víctimas se encuentran en el Hospital del ISSSTE en Tehuantepec, Oaxaca, a donde llegó Sheinbaum durante la tarde de este lunes.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informa prioridades del Gobierno de México tras accidente del Tren Interoceánico: atender a víctimas y familias de manera directa, esclarecer los hechos, así como garantizar la seguridad de vías e infraestructura. Sigue el trabajo… pic.twitter.com/7lu5ipQsUR — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 29, 2025

Promete investigación profunda

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se actuará con responsabilidad para esclarecer el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el que fallecieron 13 personas.

“Como siempre vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad en este caso como en otros casos”, comentó la mandataria federal.

Mencionó que ante este accidente su gobierno tiene tres prioridades: atención a víctimas y familiares, por lo que los titulares de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y del IMSS, Zoé Robledo, se trasladaron a Oaxaca.

El segundo punto –dijo– es esclarecer “con rigor” lo ocurrido este domingo con el Tren Interoceánico, por lo que la Fiscalía de la República General (FGR) ya realiza los peritajes e investigación con el fin de informar sobre las causas del accidente.

Y el tercero, es garantizar que el Tren Interoceánico está en condiciones para operar nuevamente, por lo que la Secretaría de Marina y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario deberán revisar la vía de este transporte.

Asimismo, la presidenta defendió la construcción de este Tren, pues aseveró que se realizó con todos los requisitos técnicos, por lo que tiene certificados de seguridad.