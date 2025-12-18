Más de 145,000 mexicanos fueron repatriados desde EU durante 2025

De acuerdo con la funcionaria, en septiembre y octubre se registraron las cifras más altas de ingresos a México.

“De los que llegaron y lo aceptaron, más de 90,000 personas fueron afiliadas al IMSS, fueron afiliados al IMSS para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales", detalló.

El reporte fue dado a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se conmemoró el Día Internacional del Migrante y se ofrecieron avances de la estrategia de apoyo a los connacionales “México te abraza”.

Rodríguez informó que se dieron también más de 56,000 copias certificadas del acta de nacimiento y CURP y a más de 85,000 personas se les entregó la tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos para sus gastos de traslado a sus comunidades de origen.

Más de 30,000 conacionales se incorporaron a programas del Bienestar, pues ellos así lo decidieron. Asimismo se dieron más de 12,900 asesorías de regularización de suelo, de temas agrarios e ingresos a programas de vivienda. El Instituto Nacional de Migración (INM) trasladá de más de 98,000 compatriotas a sus estados de origen.

Explicó que de las 99,924 personas que llegaron a los centros de atención a migrantes, 70,543 fueron recibidos en centros ubicados en la frontera norte, mientras que 29,000 ingresaron tras arribar a los aeropuertos de Tabasco, Chiapas y otros.

El subsecretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, encargado de despacho de la cancillería, dijo que, de las 145,000 personas migrantes deportadas, unas 10,000 no requerieron servicios consulares, pues su deportación fue voluntaria.

Detalló que en 13 consulados se reforzarán las áreas legales para atender peticiones de apoyo jurídico de connacionales y adelantó que hasta 200 pueden ser liberados.

Dio a conocer también que se usaron recursos del fondo de atención a desastres y ayuda humanitaria para apoyar a migrantes damnificados por los incendios ocurridos en Los Ángeles ha unos meses.