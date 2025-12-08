EU ve en polleros al crimen organizado; advierte que cobran hasta 10,000 dólares por cruzar

A través de una videoconferencia, el funcionario del gobierno de Estados Unidos explicó que todo aquel que trabaja para organizaciones del crimen organizado pueden ser considerados como terroristas.

“Hasta el pollero hasta el que contesta el teléfono y trabaja para estas organizaciones puede ser puesto a cargos (sanciones) y como le digo estos cargos pueden llegar hasta el punto de que sean con cargos de terroristas, por lo mismo, porque se han declarado varias organizaciones terroristas extranjeras”, indicó.

Dominguez destacó que los polleros o coyotes son sujetos a sanciones por transportar de forma irregular a migrantes hacia Estados Unidos.

“Se les pone cargos por poner en arriesgo a estas personas. Si fallecen en el viaje, también se le pueden poner cargos a esas personas. También se puede hacer investigaciones trabajando con los gobiernos de México, otros gobiernos”, indicó.

El integrante de la Patrulla Fronteriza explicó que tienen información de que los traficantes de personas cobran hasta 10,000 pesos a los migrantes para cruzarlos a Estados Unidos.

“Hemos visto que les cobran de 2,000 a 10,000 dólares, todo depende de la organización y el tipo de trabajo que ellos les están ofreciendo”, indicó.

Agregó que el gobierno estadounidense también está imponiendo sanciones a los migrantes por cruzar de forma irregular.

“La primer multa es por cruzar de ilegal, por la primera vez se le cobrará 250 dólares y si es la segunda vez que lo haces se le cobrará 500 dólares. Esa esa multa es administrativa y se le carga en el momento que usted llegue y nosotros hacemos nuestro proceso. Usted recibirá ese tipo de multa de 250 o de 500 dólares, también hay otra multa que se le aplicará y esa multa es la de 5,000 dólares, esa multa es por estar ilegal en los Estados Unidos”, destacó.

Aconsejó a los migrantes no dejarse engañar por organizaciones criminales de traficantes, quienes –comentó– aseguran que la frontera está abierta, lo cual es falso, porque aseveró que está vigilada.