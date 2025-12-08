Publicidad

presidencia

EU ve en polleros al crimen organizado; advierte que cobran hasta 10,000 dólares por cruzar

El subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Roberto B. Dominguez Jr., explicó que a quienes crucen de forma ilegal se les cobrará entre 250 y 500 dólares.
lun 08 diciembre 2025 05:19 PM
polleros
El crimen organizado ha incursionado en el tráfico de migrantes, informó el subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. (Foto: Carlos Sánchez Colunga/Cuartoscuro.)

Roberto B. Dominguez Jr., subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, acusó que “los polleros”, quienes cobran entre 2,000 y 10,000 doláres por cruzar a migrantes a territorio estadounidense, forman parte del crimen organizado.

“Ellos apoyan este tipo de trabajo. Parte del negocio del crimen organizado es el traslado de personas para ingresar a los Estados Unidos ilegalmente, todo ese dinero es una fuente para estas organizaciones que utilizan esto para para cruzar armas hacia México a otros países”, indicó el funcionario.

A través de una videoconferencia, el funcionario del gobierno de Estados Unidos explicó que todo aquel que trabaja para organizaciones del crimen organizado pueden ser considerados como terroristas.

“Hasta el pollero hasta el que contesta el teléfono y trabaja para estas organizaciones puede ser puesto a cargos (sanciones) y como le digo estos cargos pueden llegar hasta el punto de que sean con cargos de terroristas, por lo mismo, porque se han declarado varias organizaciones terroristas extranjeras”, indicó.

Dominguez destacó que los polleros o coyotes son sujetos a sanciones por transportar de forma irregular a migrantes hacia Estados Unidos.

“Se les pone cargos por poner en arriesgo a estas personas. Si fallecen en el viaje, también se le pueden poner cargos a esas personas. También se puede hacer investigaciones trabajando con los gobiernos de México, otros gobiernos”, indicó.

El integrante de la Patrulla Fronteriza explicó que tienen información de que los traficantes de personas cobran hasta 10,000 pesos a los migrantes para cruzarlos a Estados Unidos.

“Hemos visto que les cobran de 2,000 a 10,000 dólares, todo depende de la organización y el tipo de trabajo que ellos les están ofreciendo”, indicó.

Agregó que el gobierno estadounidense también está imponiendo sanciones a los migrantes por cruzar de forma irregular.

“La primer multa es por cruzar de ilegal, por la primera vez se le cobrará 250 dólares y si es la segunda vez que lo haces se le cobrará 500 dólares. Esa esa multa es administrativa y se le carga en el momento que usted llegue y nosotros hacemos nuestro proceso. Usted recibirá ese tipo de multa de 250 o de 500 dólares, también hay otra multa que se le aplicará y esa multa es la de 5,000 dólares, esa multa es por estar ilegal en los Estados Unidos”, destacó.

Aconsejó a los migrantes no dejarse engañar por organizaciones criminales de traficantes, quienes –comentó– aseguran que la frontera está abierta, lo cual es falso, porque aseveró que está vigilada.

