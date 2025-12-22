Publicidad

presidencia

Gobierno usará agua de otras cuencas para pagar deuda a EU y tener afectación mínima

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se acordó con los gobernadores el esquema para entregar el agua pendiente a Estados Unidos, el cual incluye tomar líquido de otras cuencas.
lun 22 diciembre 2025 10:12 AM
Sheinbaum ya tiene un plan para cumplir con el tratado de agua de 1944 y pagar la deuda con Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que para cumplir con la entrega de agua a EU se optó por un esquema que genere menor afectación a agricultores. (Foto: Presidencia de México.)

Para cumplir con la entrega de agua pendiente con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se optó por un esquema de menor afectación al tomar agua de cuencas de otros estados, por lo que prácticamente no habrá afectaciones a agricultores del país.

“Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima. Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México”, detalló en su conferencia matutina.

La noche de este domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que para atender la entrega de agua del Río Bravo a los Estados Unidos se tomarán acciones extraordinarias como enviar líquido del Río San Juan, el principal afluente de Nuevo León.

“Esta fuente de agua ha sido utilizada en el pasado para atender los compromisos de entregas de agua del Río Bravo, con fundamento en el Artículo 9 del Tratado y del Acta 331 de la CILA”, informó la SRE.

Al respecto, la presidenta explicó que para tomar esas medidas se trabajó con los gobernadores, quienes estuvieron de acuerdo y aclaró que no hubo nada fuera de la ley.

“Nosotros no hacemos nada ilegal. Todo es transparente, por eso la publicación el día de ayer (de SRE), por eso el trabajo que se va a estar haciendo permanentemente de Conagua, por eso toda la inversión que se está haciendo en riego eficiente que permita que el agua del Río Bravo, particularmente en el norte, en el programa de riego eficiente para muchos distritos en todo el país, pero particularmente en el norte”, destacó.

La presidenta comentó que se cuentan con algunos proyectos para transferir agua tratada desde estados como Nuevo León para enfrentar los problemas de agua en entidades como Tamaulipas.

Como parte del ciclo 36 –que va del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025– México entregó 1,091 millones de metros cúbicos de los 2,158 millones de metros que establece el Tratado de Aguas de 1944, por lo que hay un faltante de 1,067 millones cúbicos.

El pasado 12 de diciembre, los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en la entrega de agua faltante.

"Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944. Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026", informó la SRE sobre el acuerdo alcanzado.

