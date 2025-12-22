Sheinbaum ya tiene un plan para cumplir con el tratado de agua de 1944 y pagar la deuda con Estados Unidos

Para cumplir con la entrega de agua pendiente con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se optó por un esquema de menor afectación al tomar agua de cuencas de otros estados, por lo que prácticamente no habrá afectaciones a agricultores del país.
“Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima. Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México”, detalló en su conferencia matutina.