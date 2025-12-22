Sheinbaum ya tiene un plan para cumplir con el tratado de agua de 1944 y pagar la deuda con Estados Unidos

La noche de este domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que para atender la entrega de agua del Río Bravo a los Estados Unidos se tomarán acciones extraordinarias como enviar líquido del Río San Juan, el principal afluente de Nuevo León.

“Esta fuente de agua ha sido utilizada en el pasado para atender los compromisos de entregas de agua del Río Bravo, con fundamento en el Artículo 9 del Tratado y del Acta 331 de la CILA”, informó la SRE.

Al respecto, la presidenta explicó que para tomar esas medidas se trabajó con los gobernadores, quienes estuvieron de acuerdo y aclaró que no hubo nada fuera de la ley.

“Nosotros no hacemos nada ilegal. Todo es transparente, por eso la publicación el día de ayer (de SRE), por eso el trabajo que se va a estar haciendo permanentemente de Conagua, por eso toda la inversión que se está haciendo en riego eficiente que permita que el agua del Río Bravo, particularmente en el norte, en el programa de riego eficiente para muchos distritos en todo el país, pero particularmente en el norte”, destacó.

La presidenta comentó que se cuentan con algunos proyectos para transferir agua tratada desde estados como Nuevo León para enfrentar los problemas de agua en entidades como Tamaulipas.