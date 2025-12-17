Sheinbaum afirma que no será permanente la conexión de plataformas de inteligencia con EU

Como parte de la Segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad Estados Unidos-México, ambos países se comprometieron a conectar las plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera.

De acuerdo con la presidenta, esta conexión en las plataformas se realiza a través de un convenio formal entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

"Lo dije una vez, hay momentos en que se puede solicitar y se ha solicitado en distintos momentos en distintos gobiernos, equipos de alguna de las instituciones del Gobierno de los Estados Unidos que no tiene el Gobierno de México para poder hacer alguna operación, en esos casos pues hay un convenio formal, hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano", indicó.

Aclaró que este tipo de colaboración ya se hizo antes, pero insistió en que Estados Unidos no tendrá plataformas de forma permanente en México.

"Se ha hecho en diversos momentos en la historia reciente del País, se hizo también con el presidente López Obrador y nosotros, a través de la Secretaría de la Defensa, principalmente, se solicita este apoyo de Secretaría de Marina, a través de protocolos específicos, y estos son, digamos, los mecanismos que normalmente se utilizan. No es que ellos tengan plataformas de manera permanente con autorización nuestra vigilando", detalló.