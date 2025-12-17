Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum afirma que no será permanente la conexión de plataformas de inteligencia con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que existen convenios formales para solicitar el intercambio de información en materia de seguridad, lo cual –afirmó– ya se hizo previamente.
mié 17 diciembre 2025 11:24 AM
drones
El gobierno de Estados Unidos informó en mayo pasado que detectó más de 155,000 drones realizando labores de vigilancia en la frontera con México. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la conexión de plataformas de inteligencia de México con Estados Unidos en materia de seguridad no será permanente.

“No es una conexión de manera permanente, es intercambio de información, no es que ellos se vayan a tener plataformas aquí en México”, explicó.

Publicidad

Como parte de la Segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad Estados Unidos-México, ambos países se comprometieron a conectar las plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera.

De acuerdo con la presidenta, esta conexión en las plataformas se realiza a través de un convenio formal entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

"Lo dije una vez, hay momentos en que se puede solicitar y se ha solicitado en distintos momentos en distintos gobiernos, equipos de alguna de las instituciones del Gobierno de los Estados Unidos que no tiene el Gobierno de México para poder hacer alguna operación, en esos casos pues hay un convenio formal, hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano", indicó.

Conoce más:

drones
presidencia

Sheinbaum niega que grupos criminales desplieguen drones en la frontera

Aclaró que este tipo de colaboración ya se hizo antes, pero insistió en que Estados Unidos no tendrá plataformas de forma permanente en México.

"Se ha hecho en diversos momentos en la historia reciente del País, se hizo también con el presidente López Obrador y nosotros, a través de la Secretaría de la Defensa, principalmente, se solicita este apoyo de Secretaría de Marina, a través de protocolos específicos, y estos son, digamos, los mecanismos que normalmente se utilizan. No es que ellos tengan plataformas de manera permanente con autorización nuestra vigilando", detalló.

Publicidad

Sobre la decisión de prevenir y responder a los ataques de drones en la frontera, la presidenta explicó que fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos.

"Fue a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos que se investigara, han habido algunos casos que nos ha tocado a nosotros en el último año, uno o dos, donde ha habido utilización de estos artefactos, pero recientemente no ha habido, en los últimos meses no ha habido información sobre... incluso ha habido algunas veces que se han incautado en las distintas operaciones que se han hecho", indicó.

En mayo pasado, el Gobierno de Estados Unidos alertó que detectaron en los últimos tres años más de 150,000 drones que realizan labores de vigilancia en la frontera.

Te puede interesar:

La CIA espía con drones a cárteles de la droga en México, revelan medios de EU
México

EU espía con drones a cárteles de la droga en México, revelan medios de EU

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Estados Drones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad