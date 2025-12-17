Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta consejera jurídica de Presidencia

'

Agradezco la confianza de la Presidenta @Claudiashein. La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas.

Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer Presidenta de 🇲🇽. — Esthela Damián (@esthela_damian) December 17, 2025

¿Quién es Esthela Damián?

Hasta antes de su nombramiento, Damián era subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación.

Tiene amplia experiencia en cargos de la administración pública y del Poder Legislativo.

La nueva consejera ya trabajó con la presidenta de México. Cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Esthela Damián fue titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la capital del país y también fue secretaria particular de la mandataria capitalina.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, al consejero jurídico le corresponden funciones como:

-Dar apoyo técnico jurídico al Presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende.

-Someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus Cámaras, así como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y darle opinión sobre dichos proyectos.

-Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales.

-Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República.

