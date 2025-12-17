Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta consejera jurídica de Presidencia

La llegada de la exdiputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se da tras la salida de Ernestina Godoy, quien a principios de diciembre fue designada como fiscal General de la República.
mié 17 diciembre 2025 12:44 PM
esthela-damian-consejera.jpg
Esthela Damián, fue titular del DIF de la Ciudad de México cuando la hoy presidenta era jefa de Gobierno. (Foto: Cuartoscuro.)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica, cargo que dejó a principios de diciembre Ernestina Godoy para ser designada como encargada de la Fiscalía General de la República, primero, y luego fiscal general.

A través de sus redes sociales, la exdiputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal agradeció a la presidenta la confianza para incorporarla en su equipo de trabajo.

"Agradezco la confianza de la presidenta @Claudiashein . La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas. Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer presidenta", escribió.

Publicidad

'

¿Quién es Esthela Damián?

Hasta antes de su nombramiento, Damián era subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación.

Tiene amplia experiencia en cargos de la administración pública y del Poder Legislativo.

La nueva consejera ya trabajó con la presidenta de México. Cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Esthela Damián fue titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la capital del país y también fue secretaria particular de la mandataria capitalina.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, al consejero jurídico le corresponden funciones como:

-Dar apoyo técnico jurídico al Presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende.
-Someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus Cámaras, así como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y darle opinión sobre dichos proyectos.
-Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales.
-Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Ernestina Godoy Ramos Gobierno federal

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad