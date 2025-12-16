Sheinbaum: los OPLEs duplican funciones; no se requiere tanta burocracia

Para el próximo año, la presidenta Sheinbaum enviará una iniciativa de reforma electoral. Antes de que la propuesta se presente de forma oficial, consejeros de los OPLEs levantaron la voz para no desaparecer.

En una entrevista con Expansión Política, July Erika Armenta, consejera electoral en el Estado de México, explicó que una posible desaparición de los organismos no ahorrará dinero, pero sí traerá afectaciones al sistema electoral.

“No es verdad que vayan a reducirse costos, no es verdad que vayan a hacerse las cosas más simples, por el contrario, la dificultad operativa sería lo que lo hace casi inviable. Es una pérdida porque estamos afectando los elementos democráticos, las herramientas que tenemos, los procedimientos, también se pierde la profesionalización que tenemos hoy en estos institutos”, señaló.

Además, este lunes representantes de los OPLEs, encabezados por la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), entregaron sus propuestas a la Comisión presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez.