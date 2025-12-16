Publicidad

presidencia

Sheinbaum: los OPLEs duplican funciones; no se requiere tanta burocracia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se tienen que analizar las funciones que tienen los Organismos Públicos Locales Electorales para definir si se eliminan o no.
mar 16 diciembre 2025 10:37 AM
sheinbaum-oples.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el sistema electoral no requiere "tanta burocracia", por lo que se tendrá que evaluar la permanencia de los OPLEs. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) duplican funciones y el sistema electoral no requiere tanta burocracia, sin embargo, pidió esperar al contenido de la reforma electoral para definir si se eliminan o no.

“Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones, hay que ver realmente las funciones de los OPLEs”, señaló la presidenta en su conferencia matutina.

Para el próximo año, la presidenta Sheinbaum enviará una iniciativa de reforma electoral. Antes de que la propuesta se presente de forma oficial, consejeros de los OPLEs levantaron la voz para no desaparecer.

En una entrevista con Expansión Política, July Erika Armenta, consejera electoral en el Estado de México, explicó que una posible desaparición de los organismos no ahorrará dinero, pero sí traerá afectaciones al sistema electoral.

“No es verdad que vayan a reducirse costos, no es verdad que vayan a hacerse las cosas más simples, por el contrario, la dificultad operativa sería lo que lo hace casi inviable. Es una pérdida porque estamos afectando los elementos democráticos, las herramientas que tenemos, los procedimientos, también se pierde la profesionalización que tenemos hoy en estos institutos”, señaló.

Además, este lunes representantes de los OPLEs, encabezados por la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), entregaron sus propuestas a la Comisión presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum pidió esperar a que se conozca la propuesta de reforma electoral, pero insistió en que está en contra de duplicar funciones.

“Pienso yo que se duplica en mucho las funciones, pero vamos a esperar la propuesta, no hay una propuesta definida todavía, eso es importante que se conozca. Lo que decidimos es que se consultara a la gente, entonces ha habido foros en todo el país que han atendido los miembros de la comisión y ahí se han recogido las propuestas. Vamos a analizarlas ahora este fin de año e inicios del próximo año para poder presentar una propuesta”, indicó.

De acuerdo con la ruta para la reforma electoral, en enero la presidenta Sheinbaum presentará su propuesta de iniciativa, la cual se construyó tras escuchar opiniones de mexicanos que participaron en foros.

La comisión presidencial ya terminó la etapa audiencias, donde participaron 5,294 personas y se recibieron 1,209 propuestas.

