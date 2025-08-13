Órganos electorales locales, en la mira de AMLO y ahora en la de Sheinbaum

En la que será la propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum se analiza su eliminación con el propósito de abaratar las elecciones.

“¿Vale la pena que continúen? El tema es lo que presenta el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia, y la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?”, planteó este lunes en su conferencia matutina.

Para el 2025, a los OPLEs se les aprobó 13,936 millones 604,650 pesos.

Arturo Espinosa, socio de la consultoría Strategia Electoral, especializada en derecho electoral, constitucional y parlamentario, califica como un desacierto la desaparición de los OPLEs porque ello implicará mayor carga para el Instituto Nacional Electoral y no necesariamente una reducción de costos.

“Quieren un INE más barato, pero le van a meter más facultades. Imaginemos en el 2027 una autoridad electoral nacional organizando las elecciones federales, las elecciones locales en todas las entidades federativas. En el 100% de las entidades federativas van a elecciones locales, más las elecciones judiciales federales y las elecciones judiciales locales”, plantea.