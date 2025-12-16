Sheinbaum pide a Trump atender las causas del consumo de fentanilo

Este 15 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos designó al fentanilo como un arma de destrucción masiva, al asegurar que esa sustancia “se asemeja más a un arma química que a un narcótico”.

“Los jefes de los departamentos y las agencias ejecutivas tomarán las medidas pertinentes para implementar esta orden y eliminar la amenaza del fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales en los Estados Unidos”, dice la orden emitida por el gobierno de ese país.

Sobre la designación, la presidenta Sheinbaum informó que se analizará cuáles son las implicaciones que tendrá la medida.

“Vamos a analizar exactamente qué es. Apenas ayer se publicó, vamos a analizar qué implicaciones tiene, una parte es que se haga ley en Estados Unidos y otra parte es un decreto, entonces apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó”, refirió.

Recordó que deberá quedar claro cuándo el fentanilo es considerado un arma letal, porque es una sustancia que también es usada con fines médicos.

Consideró que México tiene una visión distinta para atender el consumo de drogas a la de Estados Unidos, pues la atención a las causas es fundamental.

“Si no se atienden las causas será el fentanilo o será otra droga la que seguirá utilizándose”, insistió.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca más apoyo para combatir el fentanilo, la presidenta aclaró que México no permitirá ningún tipo de intervención.

“Nosotros estamos en contra de cualquier intervención. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo, es colaboración y coordinación en distintos temas pero nunca la violación a nuestra soberanía”, aclaró.