México y EU llegan a acuerdo sobre aguas residuales en Tijuana

La Agencia de Protección Ambiental de EU informó que México se comprometió a tener un plan maestro de infraestructura hidráulica para Tijuana en seis meses; se acordó crear un grupo de trabajo.
lun 15 diciembre 2025 04:46 PM
Parte de los acuerdos alcanzados incluye que México construya para 2028 la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria. (Foto: Cuartoscuro.)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informó sobre la firma del Acta 333, acuerdo con el que se pone fin al problema de aguas residuales del río Tijuana.

“Las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) acordaron una serie de nuevas acciones, que incluyen proyectos de infraestructura, investigación, mayor monitoreo y planificación para la operación y el mantenimiento de sitios y sistemas críticos que responderán al crecimiento poblacional futuro de Tijuana, un componente clave que faltaba en acuerdos previos a la administración Trump”, informó el gobierno estadounidense.

La descarga de aguas residuales desde Tijuana hacia California se da desde hace algunas décadas y ocasiona, de acuerdo con Estados Unidos, el cierre de playas, “malos olores, la degradación del valle del río Tijuana y la pérdida de oportunidades económicas, además de enfermar a personas de ambos lados de la frontera”.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, informó que, tras el acuerdo alcanzado, ahora se requiere iniciar con las obras para solucionar el problema de descarga residual.

“Este año se ha logrado un gran progreso para resolver por completo la crisis de aguas residuales del río Tijuana, pero todo habría sido en vano si no tomáramos las medidas adecuadas para atender el inevitable crecimiento poblacional de Tijuana y sus alrededores. Eso es lo que logra la Minuta 333. Hemos establecido el marco para que se tomen medidas importantes y ahora esperamos ponernos manos a la obra rápidamente para implementar las acciones mutuamente acordadas. Presencié de primera mano la frustración de los residentes del área de San Diego cuando los visité en abril. Les prometí una solución total a este problema, y ​​la EPA de Trump está haciendo su parte para cumplirla”, informó.

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, destacó la colaboración entre México y Estados Unidos para alcanzar el acuerdo.

“La firma hoy del Acta 333 marca un avance histórico en nuestro compromiso compartido de proteger la salud y el medio ambiente de las comunidades en ambos lados de la frontera. Mediante una estrecha colaboración y un esfuerzo sostenido, Estados Unidos y México están aportando soluciones reales a un desafío que data de décadas. Este acuerdo demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos con urgencia, transparencia y respeto mutuo. Me enorgullece acompañar a nuestros socios mexicanos en nuestro camino hacia un futuro más limpio, seguro y próspero para la región Tijuana-San Diego”, indicó.

¿Qué acciones se tomarán?

Los compromisos que México y Estados Unidos asumieron son:

-México desarrollará un plan maestro de infraestructura hidráulica para Tijuana en seis meses.

-En tres meses se creará un grupo de trabajo binacional del Acta 333 que estará encargado de evaluar la viabilidad de construir un emisario submarino para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos.

- México construirá una cuenca de sedimentos en el Cañón del Matadero antes de la temporada de lluvias 2026-2027.

-México construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria para diciembre de 2028.

- La creación de una cuenta de operaciones y mantenimiento en el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para reservar una parte de los dólares proporcionados a México para cubrir los costos futuros.

