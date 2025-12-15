La entrega de agua a EU no afectará el consumo humano, afirma Sheinbaum

Tras varios días de reuniones y exigencias de Estados Unidos para que México cumpliera con la entrega de agua faltante como parte del Tratado de 1944, se llegó a un acuerdo en el que el gobierno mexicano tiene el propósito de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua a partir del 15 de diciembre.

“México y Estados Unidos han alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como parte del ciclo 36 –que va del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025– México entregó 1,091 millones de metros cúbicos de los 2,158 millones de metros que establece el Tratado de Aguas de 1944, por lo que hay un faltante de 1,067 millones cúbicos, el cual comenzará a cubrirse con el envío de más agua a partir de esta semana.

Respecto a este acuerdo, la presidenta celebró que se haya alcanzado e insistió que México no entregó el agua por un problema de sequía.

“Se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo y se hizo énfasis, además, porque ellos decían ‘es que México no ha querido entregar’, no, no es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente. Entonces se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo para acordar, se acuerda por quinquenio pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el periodo de lluvias cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía”, detalló.