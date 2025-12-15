Publicidad

Estados

Reos trasladados a penales federales mantenían actividades ilícitas en Uruapan

En conferencia de prensa, el Gobierno de Michoacán informó que el traslado se realizó debido a que los internos continuaban con actividades irregulares en el penal de Uruapan.
lun 15 diciembre 2025 01:02 PM
ramirez-bedolla.jpg
(Especial)

25 reos de alta peligrosidad fueron trasladados desde el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Uruapan, Michoacán, hacia varios penales federales, debido a su participación en actividades ilícitas dentro de la prisión del municipio, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que el traslado se realizó debido a que los internos continuaban con actividades irregulares, como extorsión y tráfico de sustancias ilegales, lo que –advirtió– representaba un serio riesgo para la seguridad dentro del Cereso de Uruapan.

"El traslado busca garantizar la seguridad de los internos y de las autoridades penitenciarias", indicó Bedolla.

El operativo se llevó a cabo con un fuerte dispositivo de seguridad: aproximadamente 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional blindaron el traslado, que incluyó un vuelo hacia la Ciudad de México antes de que los reclusos fueran enviados a sus nuevos destinos en los penales federales.

Las autoridades federales detallaron que los reos mostraban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper al personal penitenciario.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estos reos representaban un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios locales y su permanencia en el penal de Uruapan podría generar reagrupamientos criminales, motines y otras tensiones internas. Por ello, se decidió su reubicación a penales federales con mayor control y seguridad.

Los 25 reos fueron distribuidos en los siguientes Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos):

Cefereso 14 en Durango (10 reos)

Cefereso 4 en Nayarit (5 reos)

Cefereso 5 en Veracruz (5 reos)

Cefereso 18 en Coahuila (5 reos)

El traslado se realizó con la participación de 50 elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria, 105 de la Guardia Nacional y 70 del Servicio de Protección Federal.

