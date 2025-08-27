Más de 200 personas son detenidas en 15 estados por extorsión, informa García Harfuch

Debido a que es uno de los delitos que más crecimiento muestra, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha una estrategia nacional en contra de la extorsión, la cual tiene como ejes las detenciones mediante investigación e inteligencia, la creación de Unidades Antiextorsión locales, la aplicación del protocolo de atención a víctimas, la capacitación a operadores del 089 en manejo de crisis y la negociación e implementación de campañas de prevención.

García Harfuch informó que en los últimos 15 días fueron detenidas 58 personas, entre ellas la de Israel “N”, “El Toluco”, líder de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas a comerciantes en mercados de Acapulco, y la de tres hombres en Morelia por extorsión y secuestro.

El secretario precisó que, a casi un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum, también se logró la detención de más de 30,700 presuntos responsables de delitos de alto impacto, el aseguramiento de 15,496 armas de fuego y de 240 toneladas de droga, así como la inhabilitación de 1,356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.

Bajan robos en carreteras y también de Sinaloa

Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, informó que a casi dos meses de implementada la estrategia “Cero Robos” en carreteras se ha logrado la disminución de 55% en vehículos sustraídos.

“Después de 49 días de operación se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la México-Querétaro y del 50% en la México-Puebla. Asimismo se ha logrado recuperar en ambas autopistas 30 de los vehículos robados y mediante reacciones oportunas se han frustrado 13 intentos de asalto”, destacó.