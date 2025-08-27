Publicidad

presidencia

Más de 200 personas son detenidas en 15 estados por extorsión, informa García Harfuch

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que cinco estados concentran el 84% de las detenciones de presuntos extorsionadores.
mié 27 agosto 2025 10:46 AM
Harfuch-extorsion.jpeg
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca se han realizado la mayoría de las detenciones.

A prácticamente dos meses del arranque de la Estrategia Nacional en contra de la Extorsión, 212 personas fueron detenidas en 15 estados.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 6 de julio y 24 de agosto cinco estados concentran el 80% de las detenciones.

“Del 6 de julio al 24 de agosto, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro y Extorsión, han sido detenidas 212 personas en 15 entidades del país, donde destacan Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, que acumulan el 84% de las detenciones”, detalló.

Debido a que es uno de los delitos que más crecimiento muestra, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha una estrategia nacional en contra de la extorsión, la cual tiene como ejes las detenciones mediante investigación e inteligencia, la creación de Unidades Antiextorsión locales, la aplicación del protocolo de atención a víctimas, la capacitación a operadores del 089 en manejo de crisis y la negociación e implementación de campañas de prevención.

García Harfuch informó que en los últimos 15 días fueron detenidas 58 personas, entre ellas la de Israel “N”, “El Toluco”, líder de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas a comerciantes en mercados de Acapulco, y la de tres hombres en Morelia por extorsión y secuestro.

El secretario precisó que, a casi un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum, también se logró la detención de más de 30,700 presuntos responsables de delitos de alto impacto, el aseguramiento de 15,496 armas de fuego y de 240 toneladas de droga, así como la inhabilitación de 1,356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.

Bajan robos en carreteras y también de Sinaloa

Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, informó que a casi dos meses de implementada la estrategia “Cero Robos” en carreteras se ha logrado la disminución de 55% en vehículos sustraídos.

“Después de 49 días de operación se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la México-Querétaro y del 50% en la México-Puebla. Asimismo se ha logrado recuperar en ambas autopistas 30 de los vehículos robados y mediante reacciones oportunas se han frustrado 13 intentos de asalto”, destacó.

Sobre el robo de autos en Sinaloa, el comandante aseguró que también se ha logrado una disminución.

“En la situación particular del estado de Sinaloa, el de vehículos particulares en las autopistas Mazatlán se redujo en un 67% como parte de la estrategia ‘Cero Robos’”, agregó.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que a finales del 2024 hubo un incremento en el robo de vehículos, pero destacó que se ha logrado disminuir.

“Está disminuyendo el robo de autos en Sinaloa, hubo un momento hacia octubre, noviembre del año pasado que si aumentaron los robos de vehículos pero ahora se ha logrado bajar el robo en carretera”, sostuvo.

