Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno de Sheinbaum trabajará con estados para evitar mercado ilegal de vapeadores

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación del Senado de la República para prohibir la producción y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos.
jue 11 diciembre 2025 10:29 AM
sheinbaum-vapeadores.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los estados deben ayudar a evitar la venta ilegal de cigarros electrónicos y vapeadores. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Senado de la República aprobara la Ley de Salud para prohibir y sancionar la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos y anunció que su gobierno buscará acciones coordinadas con los estados para impedir que se genere un mercado ilegal.

"Los estados también tienen que participar en evitar la venta de vapeadores. Es un producto que hace mucho daño a la salud, entonces esto también va a ir acompañado de una campaña informativa como siempre lo hacemos”, explicó.

Publicidad

Con 76 votos a favor, el Senado de la República aprobó la prohibición de la comercialización, publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

Quienes incurran en la venta, publicidad o propaganda serán sancionados con ocho años de prisión y multas de hasta 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a alrededor de 226,000 pesos.

En su mañanera de este jueves, la presidenta indicó que existe la idea de que recurrir a un vapeador es menos dañino a la salud, sin embargo, advirtió que no es así.

"Hay esta esta idea de que el no fumar tabaco, un cigarro, lo puedes sustituir por un vapeador y la verdad es que los vapeadores incluso, en algunos casos, hacen más daño incluso que el propio cigarro. Entonces ni hay que fumar cigarros ni hay que utilizar los vapeadores y en este sentido va la legislación", indicó.

Conoce más:

vapeadores-insuficiencia-cardiaca.jpg
Sociedad

Vapeadores incrementan 19% el riesgo de insuficiencia cardiaca, reporta estudio

Publicidad

Sobre el riesgo de que vapeadores o cigarros electrónicos sean un negocio para el crimen organizado debido a la prohibición, la presidenta afirmó que es indispensable trabajar con las entidades para evitar un mercado ilegal.

"Se trabaja con los estados para poder evitar que se haga un mercado no legal de estos productos", destacó.

Desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una iniciativa para prohibir la fabricación, distribución y venta de vapeadores.

Conoce más:

vapeadores-.jpeg
presidencia

"Nos corresponde que no se comercialice”, dice Sheinbaum sobre vapeadores

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad