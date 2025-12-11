Gobierno de Sheinbaum trabajará con estados para evitar mercado ilegal de vapeadores

Con 76 votos a favor, el Senado de la República aprobó la prohibición de la comercialización, publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

Quienes incurran en la venta, publicidad o propaganda serán sancionados con ocho años de prisión y multas de hasta 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a alrededor de 226,000 pesos.

En su mañanera de este jueves, la presidenta indicó que existe la idea de que recurrir a un vapeador es menos dañino a la salud, sin embargo, advirtió que no es así.

"Hay esta esta idea de que el no fumar tabaco, un cigarro, lo puedes sustituir por un vapeador y la verdad es que los vapeadores incluso, en algunos casos, hacen más daño incluso que el propio cigarro. Entonces ni hay que fumar cigarros ni hay que utilizar los vapeadores y en este sentido va la legislación", indicó.