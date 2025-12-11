Gobierno de Sheinbaum trabajará con estados para evitar mercado ilegal de vapeadores

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Senado de la República aprobara la Ley de Salud para prohibir y sancionar la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos y anunció que su gobierno buscará acciones coordinadas con los estados para impedir que se genere un mercado ilegal.
"Los estados también tienen que participar en evitar la venta de vapeadores. Es un producto que hace mucho daño a la salud, entonces esto también va a ir acompañado de una campaña informativa como siempre lo hacemos”, explicó.