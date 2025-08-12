Extorsión no cede y sube 25% en primeros meses de Sheinbaum pese a estrategia

“En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la estrategia nacional antiextorsión”, informó.

Respecto a la Estrategia Nacional en contra de la Extorsión, que se puso en marcha el pasado 6 de julio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que ya se recibieron más de 18,000 llamadas a través del 089 para denunciar.

“El 58% de estas llamadas, 10,538, fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Asimismo, se atendieron 6,276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar”, explicó.

Además, se recibieron 1,425 denuncias por extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento. De acuerdo con el secretario de Seguridad, fueron detenidas más de 130 personas presuntamente involucradas en el delito de extorsión.

“Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión, sobresale Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34 detenidos, Michoacán con 14 detenidos y Guerrero con 11 detenidos”, agregó.