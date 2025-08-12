Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Extorsión no cede y sube 25% en primeros meses de Sheinbaum pese a estrategia

Como parte de la estrategia en contra de la extorsión, se detuvo a más de 130 presuntos extorsionadores y se recibieron más de 18,000 llamadas al 089.
mar 12 agosto 2025 09:37 AM
marcela-figueroa-extorsion.jpeg
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que en otros delitos se han logrado reducciones.

A pesar de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementó una estrategia en contra de la extorsión, desde julio ese delito no cede. Entre enero y julio de 2025 se reporta un incremento de 25%, respecto a enero y julio de 2019, los primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que en otros delitos como feminicidio, homicidios dolosos, secuestro y robo con violencia hay reducciones.

Publicidad

“En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la estrategia nacional antiextorsión”, informó.

Respecto a la Estrategia Nacional en contra de la Extorsión, que se puso en marcha el pasado 6 de julio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que ya se recibieron más de 18,000 llamadas a través del 089 para denunciar.

“El 58% de estas llamadas, 10,538, fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Asimismo, se atendieron 6,276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar”, explicó.

Te puede interesar:

extorsion.jpeg
Congreso

La reforma en contra de la extorsión, impulsada por Sheinbaum, llega al Congreso

Además, se recibieron 1,425 denuncias por extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento. De acuerdo con el secretario de Seguridad, fueron detenidas más de 130 personas presuntamente involucradas en el delito de extorsión.

“Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión, sobresale Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34 detenidos, Michoacán con 14 detenidos y Guerrero con 11 detenidos”, agregó.

Publicidad

Julio el de menos homicidios en nueve años

Con 69.7 homicidios diarios, julio de 2025 fue el mes menos violento en nueve años, informó Marcela Figueroa.

Explicó que desde 2017 los homicidios se ubicaron entre 75.1 y 96.5, sin embargo, julio pasado tuvo 69.7 homicidios diarios.

“Si analizamos el promedio de homicidios durante los meses de julio de los últimos 10 años, julio de es el más bajo”, indicó.

Cuando se compara julio con el último mes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hay una reducción de 25% al pasar de 86 a 64 víctimas.

Conoce más:

Mexico election front-runner Claudia Sheinbaum faces tall order to cut cartel violence
presidencia

México Violento: el país de los 81 homicidios por día que heredará Sheinbaum

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Homicidio Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad