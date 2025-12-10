Publicidad

presidencia

Sheinbaum busca más inversiones de la mano de un nuevo (y cercano) consejo empresarial

Expertos consideran que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé un 2026 complejo por lo que busca que el sector empresarial sea un aliado y cambiar una relación marcada por la tensión.
mié 10 diciembre 2025 11:59 PM
sheinbaum-empresarios
La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Consejo Nacional de Inversiones con cuyos integrantes se reunirá de manera periódica para hablar sobre la atracciones. (Foto: Presidencia de México.)

En el Salón Embajadores de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reunió a Carlos Slim, Bernardo Gómez, Francisco Cervantes, y una docena de empresarios más para proponer la creación de un Consejo Nacional de Inversiones, con el que se busca impulsar el desarrollo económico de México y hacer frente a un complicado 2026.

Al tener su Consejo Nacional de Inversiones, la presidenta quiere tener a empresarios en una posición más "pro país", explica el economista José Lavalle, catedrático de la Universidad Intercontinental.

"Efectivamente hay una atracción de los empresarios, no tanto como para volverse pro gobierno, sino que trabajar conjuntamente, para apoyar al país, y que las negociaciones sean en pro del país, con miras a a mejorar la situación económica tanto de las empresas como de los trabajadores y de la gente en general", indica.

Xóchitl Pimienta, profesora del Tecnológico de Monterrey, considera que este empujón por parte del gobierno muestra que se está leyendo un escenario complejo a unos meses de que se realice la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una combinación que hace necesaria una estrategia para impulsar las inversiones.

“Está leyendo bien el escenario político y económico que tenemos en el país… La economía se está desacelerando, la inversión fija viene cayendo, entonces es un reconocimiento explícito que hace el gobierno de que sin inversión privada, no va a haber ningún proyecto de transformación que aguante”, explica.

El Plan México anunciado por la presidenta Sheinbaum fue un buen arranque, pero se requiere de una alianza con los empresarios para atraer inversiones.

Un grupo empresarial aliado

En la fotografía junto a la presidenta además del dueño de Grupo Carso, el directivo de Televisa y el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, estaban personajes como José Antonio Fernández Garza (Femsa y Coca Cola Femsa), Carlos Hank González (Grupo Banorte), Alejandro Baillères Gual (Grupo Bal) y José Antonio Chedraui Eguía (Grupo Chedraui), así como Altagracia Gómez Sierra, quien será la coordinadora del Consejo.

De ellos, solo Francisco Cervantes no continuará en el Consejo, pues a su lugar en el CCE llega José Medina Mora, el expresidente de Coparmex.

Lavalle Montalvo considera que los líderes de cúpulas empresariales suelen no confrontarse con el gobierno, sin embargo, Medina Mora tiene un perfil más crítico que podría buscar que la voz de los empresarios sean escuchados.

“Todos los líderes empresariales siguen la línea del actual gobierno, pero cuidando sus intereses. Sin embargo, el nuevo líder de CCE es más más crítico, lo que pudiera equilibrar, la posición de los empresarios para un mejor acercamiento con la presidenta”, indica.

En su momento José Medina Mora aclaró que representaba una organización empresarial política, pero apartidista. Apenas este lunes hubo un primer acercamiento entre el nuevo presidente del CCE y la presidenta.

Una alianza necesaria y para bajar la tensión

Aunque el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una relación de colaboración con el sector empresarial, la tensión fue una constante.

La presidenta Sheinbaum, en cambio, optó por un acercamiento mayor con empresarios y empresarias, lo que –a decir de los especialistas– es acertado.

“Venimos un sexenio de mucha tensión de la clase política con la clase empresarial, pero no podía seguir sobre todo si queremos aprovechar todavía la última ola de nearshoring que nos queda y llegar bien a la revisión de del Tratado de Libre Comercio, la presidenta necesita al sector empresarial sentada con ella en la mesa y no como espectador de lo las decisiones que vaya a tomar el gobierno”, agrega Pimienta.

A la presidenta Sheinbaum le ha tocado enfrentar un escenario complejo por las constantes amenazas del gobierno de Trump de imponer aranceles, sin embargo también por condiciones propias de México como la inseguridad, pero por decisiones políticas tomadas en el gobierno anterior.

“Entre las economías de Latinoamérica, la de México es la penúltima en crecimiento de su Producto Interno Bruto durante los últimos cuatro años y esto no es un asunto gratuito ni son las consecuencias de la pandemia", considera Marco Iván Vargas, analista político.

Detalla que el continente americano está tratando de levantarse, pero México esigue con porcentajes de crecimiento del PIB muy precarios y esto no necesariamente tiene que ver con la vecindad con Trump. "Evidentemente, incide, pero no determina. Hay un conjunto de decisiones en materia de economía y política, que no se han estado haciendo correctamente”, dice.

Algunas de esas decisiones son la renovación del Poder Judicial por voto ciudadano lo que causó incertidumbre sobre el Estado de Derecho en el país.

El nuevo presidente del CCE comentó en una entrevista a El País que si bien el Poder Judicial no era perfecto, funcionaba bien la carrera meritocracia.

“Ahora tenemos jueces y magistrados electos y como ciudadanos, como sector empresarial, lo que tenemos que observar es que esos jueces y magistrados tomen sus sentencias conforme a la ley. En la medida que ocurra esto, se va a generar confianza y eso generará inversión”, sostuvo.

Otra decisión que no ha contribuido a incentivar las inversiones fue la política de seguridad que se resumió en “abrazos, no balazos” a los delincuentes, pues los inversionistas son más cautos de poner sus recursos y proyectos en un país donde no se garantiza la seguridad.

Hoy la inseguridad es un una de los grandes frenos a la inversión en México junto con la incertidumbre regulatoria y la falta de infraestructura”
Xóchitl Pimienta, catedrática del Tecnológico de Monterrey.

Otro elemento a considerar es la percepción de corrupción que prevalece en el país y que también frena la intención de invertir.

“Platiqué con un empresario que me decía ‘nunca como en este sexenio había tenido una percepción de corrupción como la tengo ahora’, estamos hablando de inversionistas que no están en la opinión pública, pero que ellos son los que están participando año con año con licitaciones, que dan los empleos, esa es una afectación que ya está ocurriendo”, agrega Vargas.

De acuerdo con el catedrático de la UIC, para que la cúpula empresarial pueda responder, requiere certeza. "La inversión requiere confianza, certidumbre, claridad, transparencia, eso es lo que necesita el empresario, pero hasta ahorita no se ve muy claro por dónde vaya a este a caminar el gobierno", dice.

