Congreso

Ejecutivo propone hasta ocho años de cárcel por vender vapeadores

Medidas contra vapeadores han generado debate entre defensores de la salud y quienes señalan que se vulnera la libertad de elección de los consumidores.
vie 26 septiembre 2025 02:10 PM
Protesta Senado Vapeadores
Las medidas contra los vapeadores arrancaron durante el sexenio de López Obrador. (Foto: Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, en la que propone prohibir de manera expresa los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos análogos, argumentando los riesgos comprobados que representan para la población, en especial para niñas, niños y adolescentes.

Las penas propuestas van de uno a ocho años de prisión y multas equivalentes a 100-2,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.

El decretó busca así reforzar la protección a la salud pública y responder a problemáticas emergentes.

De aprobarse esta iniciativa, que busca reformar la Ley General de Salud, México se sumaría a los países que han establecido prohibiciones tajantes al vapeo, medida que ha generado debate entre defensores de la salud y quienes señalan que se vulnera la libertad de elección de los consumidores.

Puntos clave de la reforma

— Prohibición absoluta de importación, distribución, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares.

Sanciones más severas para quienes incumplan la norma, tanto en el mercado formal como informal.

— Fortalecimiento de la atención a la salud mediante disposiciones que refuercen la prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo y nuevas adicciones.

— Armonización normativa, con la derogación y modificación de artículos que actualmente permiten vacíos legales aprovechados por la industria del vapeo.

— Énfasis en la protección de menores de edad, quienes son considerados el grupo más vulnerable a la publicidad y consumo de estos productos.

Cambios estructurales

La iniciativa también a incorpora el fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas dentro del catálogo de sustancias cuya producción, distribución y enajenación serán sancionadas por la Ley General de Salud, reforzando la capacidad de las autoridades para prevenir su circulación.

También establece disposiciones a las contrataciones consolidadas de medicamentos, equipo médico de alta tecnología e insumos para la salud e incorpora disposiciones que permitan la implementación de acciones orientadas a contribuir con el Plan México.

En el documento se indica también que se buscan fortalecer la atribuciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Satinarios (Cofepris) para actuar de manera más ágil, simplificar procesos regulatorios y acelerar trámites.

Incluye también un componente normativo para programas de prevención y campañas de educación dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos de vigilancia para limitar la exposición a publicidad que incentive el uso de vapeadores.

Según se apunta en el documento se busca armonizar y modificar artículos de la Ley General de Salud para eliminar ambigüedades que al día de hoy permiten la comercialización de estos productos. También prevé derogar o revisar disposiciones que entren en conflicto con la prohibición propuesta.

Para hacer efectiva la prohibición, la iniciativa contempla mecanismos que faculten a autoridades sanitarias, aduaneras y de seguridad para inspeccionar, confiscar y destruir lotes de estos dispositivos en pasos fronterizos y puntos de venta, además de procedimientos administrativos acelerados para sancionar infractores.

Además, para fortalecer la atención de la salud pública, se incorporan la salud digital y la planeación en materia de infraestructura en salud.

También elimina los porcentajes de distribución del Fondo de Salud para el Bienestar a fin de permitir que el Comité Técnico del Fideicomiso pueda, de manera colegiada, determinar la proporción en que se distribuirán lo recursos.

Finalmente, establece conceptos dentro de la ley que buscan permitir contar con un maro normativo de mayor solidez a las acciones que la Secretaría de Salud realiza en materias como el control de plaguicidas y la vigilancia sanitaria por medios electrónicos.

