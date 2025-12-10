Más de 200,000 mexicanos son deportados de EU durante el gobierno de Sheinbaum

En su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno le manifestó a la administración de Trump su rechazo al maltrato a los migrantes mexicanos a través de varias notas diplomáticas, pero también de forma presencial en las reuniones que sostienen con funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Hemos mostrado nuestra desaprobación a esta forma de detención a los migrantes. Desde aquí, de México, siempre hemos defendido a los migrantes. Las y los mexicanos que van a Estados Unidos no son criminales, son personas honestas que buscan ayudar a sus familias en México y que sin ellos la economía de Estados Unidos no sería lo que es”, planteó.

Cuando un mexicano es detenido, detalló, se le brinda asesoría en Estados Unidos y, en caso de ser deportado, se le ofrecen apoyos para regresar a sus comunidades.

“Cuando hay una detención hemos fortalecido el número telefónico para apoyo a todos los migrantes y, en caso de detención, las y los consulados tienen instrucción de estar permanentemente en los centros de detención para poder garantizar que se respeten sus derechos humanos”, indicó.

Sheinbaum adelantó que el próximo año incluirá en su conferencia matutina una sección dedicada a los migrantes, lo que representan para la economía y para la sociedad de Estados Unidos y México.

De los 217,109 migrantes deportados desde octubre de 2024, el 70% fue enviado durante el gobierno de Donald Trump y 30% durante los casi últimos cuatro meses de la administración Biden.

En su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció el endurecimiento de su política migratoria y puso en marcha un plan de deportación que tenía como meta el regreso de un millón de extranjeros cada año; por ello implementó medidas como las redadas.