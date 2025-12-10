Publicidad

presidencia

Sheinbaum descarta que ataque a mando en Colima esté vinculado a violencia en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya hay detenidos por la agresión a Heriberto Morentín, subsecretario de Operaciones de la SSP de Colima.
mié 10 diciembre 2025 11:11 AM
sheinbaum-colima.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya hubo detenidos por el ataque al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el atentado en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, tenga alguna relación con el clima de violencia que atraviesa Michoacán y se lo atribuyó a grupos delictivos locales.

"Son grupos delictivos de Colima, no tiene que ver (con Michoacán), evidentemente siempre hay comunicación con los estados, pero más tiene que ver con las propias condiciones de Colima”, expuso este miércoles.

La mañana del martes el funcionario del gobierno de la morenista Indira Vizcaíno fue víctima de un ataque con arma de fuego durante su trayectoria a la Secretaría de Seguridad Pública.

“La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que esta mañana el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, sufrió un atentado con disparos de arma de fuego en el municipio de Colima, fue herido pero se encuentra estable”, informó el gobierno de Colima en un comunicado.

Sobre este hecho, la presidenta informó que el funcionario se encuentra estable y será el gabinete de seguridad el que podrá dar más información al respecto.

“Está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también, entonces el gabinete de seguridad puede dar más información sobre el caso", dijo.

Aceleran acciones en Michoacán

Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno aceleró programas sociales, ferias y obras, entre ellas, el desarme voluntario en Michoacán.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se programaron 13 ferias para la entidad, de las que ya se realizaron siete.

"También complementaremos este año cuatro jornadas de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” para el canje de armas de fuego por dinero en efectivo, de manera anónima, y un Tianguis del Bienestar", detalló.

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que en enero próximo se comenzará con la entrega de tarjetas para dispersar el apoyo de transportes a estudiantes.

También se informó que en marzo del próximo año iniciará clases la Universidad Rosario Castellanos.

