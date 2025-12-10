Sheinbaum descarta que ataque a mando en Colima esté vinculado a violencia en Michoacán

La mañana del martes el funcionario del gobierno de la morenista Indira Vizcaíno fue víctima de un ataque con arma de fuego durante su trayectoria a la Secretaría de Seguridad Pública.

“La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que esta mañana el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, sufrió un atentado con disparos de arma de fuego en el municipio de Colima, fue herido pero se encuentra estable”, informó el gobierno de Colima en un comunicado.

Sobre este hecho, la presidenta informó que el funcionario se encuentra estable y será el gabinete de seguridad el que podrá dar más información al respecto.

“Está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también, entonces el gabinete de seguridad puede dar más información sobre el caso", dijo.

