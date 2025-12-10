Sheinbaum descarta que ataque a mando en Colima esté vinculado a violencia en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el atentado en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, tenga alguna relación con el clima de violencia que atraviesa Michoacán y se lo atribuyó a grupos delictivos locales.
"Son grupos delictivos de Colima, no tiene que ver (con Michoacán), evidentemente siempre hay comunicación con los estados, pero más tiene que ver con las propias condiciones de Colima”, expuso este miércoles.