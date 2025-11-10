El Plan por la Justicia de Sheinbaum busca blindar Michoacán, sacudido por violencia

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Contempla el envío de 10,506 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, además de una contención fronteriza de 4,140 efectivos en los límites con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

En total, la nueva etapa de seguridad en la entidad implica el despliegue de más de 12,000 elementos federales:

- 10,506 de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

- 1,781 de la Marina, en el marco del Plan de Operaciones Paricutín, con presencia prioritaria en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

- A ellos se suman 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados con 70 patrullas nuevas ya desplegadas en distintas zonas del estado.

“No se puede permitir que los grupos delictivos impongan su ley. Este plan busca recuperar la tranquilidad de las familias michoacanas con inteligencia, presencia y justicia social”, afirmó Sheinbaum durante la presentación.

El eje de seguridad parte del principio de atender las causas estructurales de la violencia —mediante programas sociales, empleo, educación y bienestar— y de fortalecer las capacidades operativas e institucionales.

La Guardia Nacional será consolidada como el principal cuerpo de proximidad, con nuevas instalaciones, equipamiento, capacitación avanzada y coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se reforzarán los sistemas de inteligencia e investigación, con tecnología, unidades especializadas y mecanismos de seguimiento para detener a generadores de violencia y desarticular estructuras criminales.

Uno de los pilares del plan es la estrategia anticorrupción, dirigida a debilitar las redes financieras y operativas del crimen organizado. Para ello, se implementará un protocolo homologado de atención a delitos y se crearán subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias en todo el estado.

El plan prevé también la capacitación avanzada de los operadores del número 089, línea exclusiva para denuncias anónimas, a fin de mejorar la respuesta institucional y fomentar la participación ciudadana.

El Gabinete de Seguridad federal realizará visitas periódicas a Michoacán para evaluar resultados y mantener reuniones con autoridades locales y regionales. Las acciones, se informó, se desarrollarán con estricto apego a los derechos humanos y bajo coordinación permanente entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República y el gobierno estatal.

“El objetivo es garantizar la seguridad con justicia, no con represión; con coordinación, no con fragmentación”, enfatizó Sheinbaum.

Operativo Conjunto Michoacán, así fue la estrategia de Calderón

El Plan por la Justicia y la Paz llega 19 años después del Operativo Conjunto Michoacán, con el que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dio inicio a la “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006.

Aquel operativo —que desplegó 7,000 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal— fue el primer acto del gobierno calderonista y marcó un punto de inflexión en la política de seguridad nacional.

En ese momento, Calderón argumentó que el crimen organizado estaba “tomando el control” de territorios completos en Michoacán, tras la petición de apoyo del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien hoy funge como jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Sheinbaum.

La estrategia de Calderón priorizó el uso de la fuerza militar y la persecución directa de los grupos criminales, lo que derivó en una escalada de violencia nacional. En los años siguientes, los enfrentamientos entre el Ejército y los cárteles, así como entre organizaciones rivales, dejaron miles de muertos y desplazados.

Durante el sexenio calderonista no se logró capturar a los principales capos ni desarticular a los cárteles de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, grupos hegemónicos en distintos momentos del periodo 2006–2012.

En cambio, surgieron figuras como Nazario Moreno González, José de Jesús Méndez Vargas, Servando Gómez Martínez, Enrique Plancarte Solís y Nicandro Barrera Medrano, quienes lograron consolidar un poder criminal capaz de someter a autoridades municipales, infiltrar policías estatales y desafiar al gobierno federal.

La violencia no se detuvo: en Michoacán se registraron 582 personas desaparecidas y 4,562 asesinatos durante el sexenio, además de la muerte de 40 policías federales y 37 militares en enfrentamientos con grupos delictivos.