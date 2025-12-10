Sheinbaum busca más inversiones de la mano de un nuevo (y cercano) consejo empresarial

Xóchitl Pimienta, profesora del Tecnológico de Monterrey, considera que este empujón por parte del gobierno muestra que se está leyendo un escenario complejo a unos meses de que se realice la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una combinación que hace necesaria una estrategia para impulsar las inversiones.

“Está leyendo bien el escenario político y económico que tenemos en el país… La economía se está desacelerando, la inversión fija viene cayendo, entonces es un reconocimiento explícito que hace el gobierno de que sin inversión privada, no va a haber ningún proyecto de transformación que aguante”, explica.

El Plan México anunciado por la presidenta Sheinbaum fue un buen arranque, pero se requiere de una alianza con los empresarios para atraer inversiones.

Un grupo empresarial aliado

En la fotografía junto a la presidenta además del dueño de Grupo Carso, el directivo de Televisa y el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, estaban personajes como José Antonio Fernández Garza (Femsa y Coca Cola Femsa), Carlos Hank González (Grupo Banorte), Alejandro Baillères Gual (Grupo Bal) y José Antonio Chedraui Eguía (Grupo Chedraui), así como Altagracia Gómez Sierra, quien será la coordinadora del Consejo.

De ellos, solo Francisco Cervantes no continuará en el Consejo, pues a su lugar en el CCE llega José Medina Mora, el expresidente de Coparmex.

Lavalle Montalvo considera que los líderes de cúpulas empresariales suelen no confrontarse con el gobierno, sin embargo, Medina Mora tiene un perfil más crítico que podría buscar que la voz de los empresarios sean escuchados.

“Todos los líderes empresariales siguen la línea del actual gobierno, pero cuidando sus intereses. Sin embargo, el nuevo líder de CCE es más más crítico, lo que pudiera equilibrar, la posición de los empresarios para un mejor acercamiento con la presidenta”, indica.

En su momento José Medina Mora aclaró que representaba una organización empresarial política, pero apartidista. Apenas este lunes hubo un primer acercamiento entre el nuevo presidente del CCE y la presidenta.