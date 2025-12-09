Sheinbaum prevé llegar a un acuerdo con EU sobre entrega de agua tras amago de Trump

En sus redes sociales, el presidente Donald Trump acusó que México no entrega aún el agua que le corresponde a Estados Unidos, por lo que le pidió liberar el líquido y amenazó con aplicar aranceles si no lo hacen.

“He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera INMEDIATAMENTE. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se ven perjudicados nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO AHORA”, escribió el presidente.

Al respecto, la presidenta reconoció que México no entregado todavía el agua debido a la sequía que enfrentó el país en los últimos años, no obstante, aseveró que en 2025 dio más de la que correspondía para ir pagando lo que establece el Tratado de Aguas de 1944.

“Sí hay una cantidad de agua que en México no ha entregado, pero ¿por qué no le ha entregado?, ¿por gusto? No, porque no había agua, porque fue época de sequía. ¿Qué dice el Tratado si no entregas agua?, ¿qué va a pasar? Pues entregarla en el siguiente quinquenio. Entonces ¿qué fue lo que hicimos? Ya inició el año cinco, entregamos más agua que la que deberíamos”, detalló.

La mandataria federal dijo que ahora México está en condiciones de entregar más agua, por lo que esperará al 31 de diciembre para saber cuánto más líquido se puede entregar a partir del 2026, pero afirmó que los productores mexicanos no se quedarán sin agua.

“Es un asunto de entendernos, coordinarnos, porque no es un asunto de mala voluntad de México”, destacó.

La presidenta informó que este martes habrá una reunión bilateral entre funcionarios de México y Estados Unidos para abordar el tema del agua, en la que espera se lleguen a acuerdos.

“Hoy a las 2 de la tarde hay una reunión, como siempre, buscamos el mejor acuerdo posible. ¿Qué nos limita a entregar más agua? Uno, las propias necesidades de agua en nuestro país y, dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo en la parte física. Yo estoy convencida que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México, pero a las 2 de la tarde es la reunión y esperamos poder avanzar en estos acuerdos. Hay la voluntad”, agregó.