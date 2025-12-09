Publicidad

presidencia

Sheinbaum prevé llegar a un acuerdo con EU sobre entrega de agua tras amago de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la falta de entrega de agua no es un asunto de mala voluntad de parte de México, sino responde a la sequía que enfrentó el país.
mar 09 diciembre 2025 09:34 AM
tratado-aguas-.jpeg
México entregó más agua en 2025 para pagar el pendiente con Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

Tras la advertencia del presidente Donald Trump de imponer un arancel adicional de 5% a México, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su confianza de que se llegará a un acuerdo en la entrega de agua que está pendiente, sin embargo, aclaró que no es posible dar el líquido solicitado en poco tiempo.

“Lo que él (Trump) dijo ayer es que se entregara cierta cantidad de agua de manera inmediata. Entonces lo que planteamos es, incluso físicamente por el tamaño del ducto, no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua que está mencionando, es hasta un impedimento físico. Eso lo sabe el Gobierno de Estados Unidos. Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado y por supuesto garantizándole el agua a México en términos sobre todo del derecho humano al agua y una parte de los agricultores mexicanos”, indicó.

En sus redes sociales, el presidente Donald Trump acusó que México no entrega aún el agua que le corresponde a Estados Unidos, por lo que le pidió liberar el líquido y amenazó con aplicar aranceles si no lo hacen.

“He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera INMEDIATAMENTE. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se ven perjudicados nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO AHORA”, escribió el presidente.

Al respecto, la presidenta reconoció que México no entregado todavía el agua debido a la sequía que enfrentó el país en los últimos años, no obstante, aseveró que en 2025 dio más de la que correspondía para ir pagando lo que establece el Tratado de Aguas de 1944.

“Sí hay una cantidad de agua que en México no ha entregado, pero ¿por qué no le ha entregado?, ¿por gusto? No, porque no había agua, porque fue época de sequía. ¿Qué dice el Tratado si no entregas agua?, ¿qué va a pasar? Pues entregarla en el siguiente quinquenio. Entonces ¿qué fue lo que hicimos? Ya inició el año cinco, entregamos más agua que la que deberíamos”, detalló.

La mandataria federal dijo que ahora México está en condiciones de entregar más agua, por lo que esperará al 31 de diciembre para saber cuánto más líquido se puede entregar a partir del 2026, pero afirmó que los productores mexicanos no se quedarán sin agua.

“Es un asunto de entendernos, coordinarnos, porque no es un asunto de mala voluntad de México”, destacó.

La presidenta informó que este martes habrá una reunión bilateral entre funcionarios de México y Estados Unidos para abordar el tema del agua, en la que espera se lleguen a acuerdos.

“Hoy a las 2 de la tarde hay una reunión, como siempre, buscamos el mejor acuerdo posible. ¿Qué nos limita a entregar más agua? Uno, las propias necesidades de agua en nuestro país y, dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo en la parte física. Yo estoy convencida que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México, pero a las 2 de la tarde es la reunión y esperamos poder avanzar en estos acuerdos. Hay la voluntad”, agregó.

México actúa de acuerdo con el Tratado

El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que México está actuando de acuerdo con el Tratado de Aguas, el cual establece que si hay un pendiente en la entrega del líquido, este debe completarse en el próximo lustro.

"México está actuando conforme a lo establecido en el tratado. Ahorita van a ver un poco de lo que está ocurriendo con la sequía, pero el Tratado establece que, si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente, que es lo que está sucediendo en este momento. Como pueden ver ahí, en el propio artículo cuarto –que ya mencionaba– dice: 'En casos de extraordinaria sequía, los faltantes que existieran al final del ciclo aludido de 5 años se repondrán en el ciclo siguiente'", detalló.

Explicó que México ya está cumpliendo con el faltante de agua desde inicios de 2025.

"En el año tres y en el año cuatro del ciclo desafortunadamente se pudo entregar un volumen muy pequeño por esta sequía que se presentó. En el último año del ciclo se hizo un esfuerzo muy importante combinado con las lluvias que hubo –sobre todo en este año– y permitió resarcir una parte del faltante de los años anteriores. Sin embargo, queda un volumen pendiente de poco más de 1,000 millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este ciclo", abundó.

