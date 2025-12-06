¿Qué dijo Sheinbaum en el Zócalo? Este es su discurso completo

¡Un aplauso a nuestros diputados y senadores, patriotas!

ASISTENTES: ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: En 2026, iniciaremos con mayor intensidad la mejora y repavimentación de todas las carreteras federales del país.

Otro de los grandes logros de la Transformación es haber recuperado las empresas energéticas de la nación.

Durante el periodo neoliberal se encargaron de desmantelar Pemex y CFE, y entregar los recursos a privados nacionales y extranjeros. Poco a poco las hemos ido recuperando:

Cambiamos el Artículo 28 de la Constitución, y nuevas leyes para CFE y para Pemex que nos están ayudando a fortalecer para brindar energía accesible para las actuales y futuras generaciones.

El próximo año ya inicia la construcción de 5 Plantas de Ciclo Combinado, así como varias de fuentes renovables de energía.

¿Cómo puede hacerse todo esto? ¿Cómo es que antes no se hacía y ahora, hay recursos para destinarlos al pueblo? Con honestidad, amor al pueblo y a la patria.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy ¡Mucha Presidenta! ¡Mucha Presidenta! ¡Mucha Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¡Que viva la Transformación de la Vida Pública de México!

Lo que nos debe quedar claro es que nada de esto sería posible con los gobiernos del pasado neoliberal o con la falsedad del conservadurismo. Ellos nunca han creído en los derechos del pueblo de México, nunca han querido al pueblo.

Hidalgo decía que: “su dios es el dinero”.

Para nosotros: nuestra causa y nuestro destino es el bienestar del pueblo de México.

Amigas y amigos:

Durante este año, hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente.

Llegamos a un Entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio cuatro principios claros: Respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, respeto a la soberanía nacional.

Para dejarlo claro envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al Artículo 40 en donde se dice claramente:

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que le sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!

Por otro lado, en nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo.

Y a nuestros hermanos migrantes: les saludamos desde este Zócalo vibrante. Son héroes y heroínas de la patria. Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país.

Amigas y amigos: En los meses recientes, nuestros adversarios políticos se han dedicado a construir realidades virtuales en las redes sociales, en las columnas de opinión, que nada tienen que ver con el momento de Transformación que vive México.

Voy a mencionar algunas:

Una de las mentiras más socorridas y recientes es que “México es cada vez menos democrático”; cómo si el México del pasado hubiese sido democrático.

Se olvidan que durante todo el periodo neoliberal vivimos: el fraude electoral de 1988 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: el desafuero de López Obrador, una de las acciones más autoritarias de la historia reciente; el fraude electoral del 2006; la compra masiva de votos en el 2012; por mencionar algunos.

Hay jóvenes que no vivieron esa época, pero, entonces, no había elecciones libres.

Se olvidan también que, en 1994, Zedillo cambió de un plumazo a toda la Corte y nombró a una para su conveniencia.

Siempre hemos luchado por la democracia, y lo seguimos haciendo.

Gracias a la Transformación, hoy existe plebiscito y la revocación de mandato, además de elecciones libres, limpias para el pueblo de México.

Este año, entre todas y todos, elegimos el nuevo Poder Judicial. La democracia, decía Abraham Lincoln: “es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Otro de las mentiras que han divulgado recientemente, es que “somos gobiernos represores”. ¡Falso! Siempre hemos luchado contra la represión y actuamos en consecuencia. Nunca hemos reprimido al pueblo. Y si un servidor público se sobrepasa, es sancionado. La represión se dio en la época del PRIAN: la de los maestros, la de Atenco, por mencionar solo algunas.

Otra mentira reciente: que “no hay libertad de expresión”. ¡Falso! Calumnian y critican al gobierno en medios, redes, y no hay un solo acto de censura que hayamos cometido. Se respeta la libertad de expresión, de prensa y de manifestación.

Una mentira más: que “no se apoya a los jóvenes”. ¡Falso! Ellos fueron los que cerraron los espacios para la educación y el empleo, cuando ellos los llamaron “rechazados” o “ninis”. Ahora hay becas, se construyen más escuelas y se apoya a los jóvenes que construyen futuro.

Una calumnia más: que “los gobiernos de la Transformación están vinculados con grupos delincuenciales”. ¡Falso! Fueron ellos los que iniciaron una supuesta guerra contra el narco y pusieron al frente a García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos.

En el periodo de Calderón y de Peña —hay que recordarlo— los homicidios dolosos en México subieron 250 por ciento.

Del 2018 a la fecha, los homicidios se han reducido en 34 por ciento.

Además, la paz y la seguridad son fruto de la honestidad y de la justicia.

Una mentira más: que “los conceptos de patria y libertad son del conservadurismo”. ¡Falso! Ellos defienden solamente la libertad del mercado. No entienden que la libertad solo se ejerce cuando hay derechos plenos, sobre todo, el derecho del pueblo a vivir con dignidad. Que la libertad plena se ejerce cuando hay bienestar, y eso no puede ocurrir cuando se deja todo al mercado.

Además, cuando gobernaron ejercieron la censura y la represión. La libertad con justicia, que ha sido el anhelo del pueblo de México desde el Grito de Dolores, Hidalgo, está con la Transformación de la Vida Pública de México.

La libertad plena solo ejerce cuando erradiquemos el racismo, el clasismo, el machismo y toda clase de discriminación.

La soberanía y, por tanto, la patria han sido defendidos en todo tiempo por nosotros. Somos herederos de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de la Revolución Mexicana.

La patria no se defiende cuando se busca injerencia extranjera en los destinos de la nación; la patria se defiende.

Amigas y amigos:

En este año, desde la elección del 2024, con la llegada de la primera mujer Presidenta, hemos avanzado mucho en el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres:

Cambiamos la Constitución y leyes para avanzar en los derechos plenos.

Hemos distribuido 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres.

Construimos Centros LIBREs.

Abrimos en Palacio Nacional, la Sala de Mujeres en la Historia.

Y en las fechas cívicas de nuestro calendario reconocimos heroínas de la patria.

Cuando llegué al gobierno me comprometí a que llegaríamos todas, y lo estamos cumpliendo.

Estamos juntos porque no robamos, no mentimos y nunca traicionamos al pueblo.

Pero permítanme hacer una reflexión:

La Austeridad Republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo.

En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la Vida Pública de la Nación.

La Cuarta Transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con su forma en que gobernaban. Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana.

En este camino, el principio juarista de “la justa medianía” debe ser faro y debe ser guía.

Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro, sin excesos. La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios.