presidencia

¿Qué dijo Sheinbaum en el Zócalo? Este es su discurso completo

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió este sábado la continuidad de la austeridad republicana y llamó a profundizar una nueva ética pública en el ejercicio del gobierno.
sáb 06 diciembre 2025 02:06 PM
sheinbaum discurso zocalo
Ante un Zócalo lleno y en un discurso de más de una hora, la presidenta resaltó los logros de los siete años de la Cuarta Transformación de México. (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Este sábado, ante un Zócalo de la Ciudad de México abarrotado, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el evento para celebrar los siete años del inicio de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

En su discurso, la presidenta defendió la continuidad de la austeridad republicana y llamó a profundizar una nueva ética pública en el ejercicio del gobierno.

Afirmó que “no puede haber justificación moral ni política” para que servidores públicos vivan con privilegios y retomó el ideal juarista de la justa medianía como principio rector.

Sheinbaum destacó además, los logros de su gobierno y reiteró que el movimiento se define como humanista, con prioridad en la justicia social, la igualdad y la memoria histórica.

Aquí el discurso completo de la presidenta:

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Muchas gracias, gracias. Compañeras y compañeros gobernadores, gracias por su presencia. A todo el Gabinete. A todas y todos, que tienen repleto este hermoso Zócalo y todas las calles aledañas.

Nos encontramos una vez más, donde tantas veces nos hemos concentrado, para defender la democracia, las libertades, el petróleo, nuestros recursos naturales, la soberanía y el bienestar de la nación. Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza.

Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: ¡Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la Transformación de la Vida Pública de México! Saludo a mexicanas y mexicanos que vienen desde todos los estados de la República y de la Ciudad de México. Me informan que somos más de 600 mil personas que nos hemos congregado el día de hoy.

ASISTENTES: ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Nos reunimos para celebrar siete años del inicio de una nueva era en nuestro querido México: En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente.

Desde ese momento quedó muy claro que, así como en 1857 se separó la Iglesia del Estado, en 2019, la separación principal debía ser la del poder económico del poder político; y así ha sido y debe seguir siendo por el bien de la República.

Pasamos de un país gobernado por una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían “dueños de México”, a una verdadera democracia, donde el gobierno trabaja para todas y todos, pero especialmente para quien más lo necesita.

Que se escuche bien: ¡Llegamos al gobierno para dar continuidad y profundizar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México! Hoy está más claro que nunca que la corrupción y los privilegios del neoliberalismo dañaron profundamente a nuestra patria y a nuestro pueblo; 36 años de ese modelo económico y político, dejaron como herencia: pobreza, desigualdad, entrega de nuestros recursos naturales a intereses privados nacionales y extranjeros, pérdida de soberanía, violencia y corrupción.

Este cambio profundo, histórico y necesario también ha generado resistencias. Hay quienes aún no han entendido que México ya cambió. Por ejemplo, en 2019 nuestra Constitución estableció con claridad que no puede haber condonación de impuestos. Y, como debe ser, todas y todos los mexicanos debemos cumplir con nuestras responsabilidades ante la ley.

Lo que no puede volver a ocurrir en nuestro querido México es regresar al tiempo de los privilegios, cuando la justicia se repartía selectivamente y el gobierno era un instrumento de unos cuantos. Eso ya no es opción.

El gobierno está para servir al pueblo de México. Por eso, hay que decirlo con claridad: En estos días se ha demostrado que, por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso: ¡No vencerán al pueblo de México, ni a su Presidenta!

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Tenemos principios y tenemos una historia patria que nos enseña que, cuando las causas son justas y los valores firmes, y cuando hay un pueblo consciente, la razón y la justicia siempre prevalecen. A nosotros nos corresponde construir el segundo periodo, el Segundo Piso de la Transformación de la Vida Pública.

A poco más de un año, se consolida un gobierno honesto, cercano a la gente y un Proyecto de Nación que nos une y nos representa. Porque estamos demostrando que la modernidad puede levantarse desde abajo, sin excluir a nadie; que el progreso no está peleado con el medio ambiente y menos con la justicia; que un país puede desarrollarse sin dejar a nadie atrás.

Por ejemplo, durante años nos repitieron que “si aumentaba el salario, iba a haber inflación, devaluación y no íbamos a tener inversión”. Ese mito se cayó. En realidad, querían mantener bajos los salarios para aumentar las riquezas de unos cuantos, pero hemos demostrado que es posible crear empleos con mejores salarios.

En el periodo neoliberal, ese que ocurrió en México de 1983 al 2008, seis sexenios, el salario mínimo se redujo dramáticamente en los primeros años y después, no aumentó en términos reales.

Con la Transformación: el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018, a 315 pesos a partir del 1º de enero de 2026; un incremento de 154 por ciento. Tan solo de 2025 a 2026, el incremento será de 13 por ciento, más de tres veces por encima de la inflación. El salario promedio mensual también aumentó 77 por ciento en términos reales.

La inflación está controlada, al cierre de octubre de este año fue de 3.57 por ciento. Y la Inversión Extranjera Directa llegó al récord histórico en el tercer trimestre de 2025, con más de 40 mil millones de dólares.

Nuestra moneda cerró ayer, viernes 5 de diciembre, en 18.18 pesos por dólar. El peso es una de las monedas más valoradas de todo el mundo. Por si fuera poco, este 2025 se han creado 551 mil empleos formales y el índice de desempleo es de 2.6 por ciento, de los más bajos de todo el planeta.

Además, las reservas del Banco de México llegaron al récord de 250 mil millones de dólares. Es decir, el modelo económico funciona y da resultados. Estamos demostrando todos los días que es posible: desarrollo con justicia social.

Otro logro del presidente López Obrador y del primer año de nuestro gobierno: El mundo laboral ha cambiado como nunca, para beneficio de las y los trabajadores.

Se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se construyeron Centros de Conciliación para Conflictos Laborales. Se redujeron las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores.

Se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para garantizar que la pensión no sea menor que el salario medio. Se eliminó la subcontratación. Los trabajadores de plataformas ya tienen seguridad social.

Y hace unos días enviamos una reforma al Congreso para que, a partir de 2027, se reduzca 2 horas por año la jornada laboral, para que en 2030 alcancemos la tan anhelada jornada de 40 horas.

Sin aumentar impuestos, la recaudación aumentó este año en 501 mil millones de pesos, solamente combatiendo la evasión y combatiendo la corrupción. Para que tengan una idea: lo que recaudó México es lo que Argentina está pidiendo este año a los Estados Unidos, incluso más. Gracias a esta recaudación, hemos incrementado los Programas de Bienestar, que ya son derechos en la Constitución.

Este año, 32 de 35 millones de familias reciben un apoyo de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.

A nadie se le pide afiliarse a un partido político para recibir un apoyo. Ya no hay compra del voto.

La gran mayoría de los Programas son derechos constitucionales. Ustedes lo saben: Todas y todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión. Todas las personas con discapacidad reciben una pensión. Todos los jóvenes de preparatoria pública reciben una beca.

A partir de este año, todos los estudiantes de secundaria pública están becados. 2.1 millones de familias pobres reciben becas si sus hijas e hijos estudian preescolar o primaria pública.

500 mil estudiantes de universidades públicas reciben una beca A partir de 2025, todas las mujeres de 60 a 64 años de edad reciben Pensión Mujeres Bienestar.

Cerca de 3.5 millones se han graduado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, desde 2019. 2 millones de pequeños productores del campo reciben Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos 410 mil pequeños productores siembran vida con el programa de reforestación más ambicioso de todo el planeta.

Inició el programa Salud Casa por Casa para todas y todos los adultos mayores, y se está acompañando con medicamentos gratuitos en las Farmacias del Bienestar.

Esta nueva política económica, social, permitió la hazaña del Presidente López Obrador, de reducir la pobreza y las desigualdades:

Entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza; y pasamos de ser de los países más desiguales del planeta, es decir, de los países que más brecha tenían entre los más ricos y los más pobres, a ser el segundo país menos desigual del continente. De una brecha de 36 veces, se redujo a 16 veces en 2024.

En la atención a la salud, estamos mejorando todos los días.

Entre 2024 y 2025: el IMSS aumentó el número de consultas de especialidades en 15 por ciento, el ISSSTE en un número igual y en el IMSS Bienestar en 25 por ciento.

Hemos garantizado la compra y distribución de medicamentos con las Rutas de la Salud.

Voy a detenerme en este tema un momento.

La Secretaría de Salud decidió convocar a los mejores médicos y médicas de México por especialidades y escoger los medicamentos más adecuados para las distintas enfermedades, desde aquellos que padecen algo menor hasta los que sufren cáncer. A esto se le llama “Protocolos Nacionales de Atención Médica”.

Antes se llegaba a comprar mil medicamentos para un Centro de Salud, muchos de ellos caducaban sin usarse o eran muy semejantes a otros, o tan solo tenían otras presentaciones. Ahora se distribuyen 270 medicamentos todos los meses a los Centros de Salud a través de las Rutas de la Salud.

Y vamos a seguir mejorando, porque atendemos la prevención y estamos contratando médicas, médicos especialistas y familiares; construyendo consultorios, centros de salud y hospitales; fomentando la atención con trato digno, honestidad y amor.

Escuchen esto:

El próximo año vamos a iniciar una credencialización de todas y todos los mexicanos al Sistema de Salud Universal. Con ella, cada mexicano y mexicana sabrá a qué Centro de Salud y hospital le corresponde su atención.

Y vamos a ir digitalizando todos los procesos para que, en unos 2 años, podamos ir al ISSSTE, al Seguro o al IMSS Bienestar, independientemente de nuestra derechohabiencia. Salud universal para todas y todos los mexicanos.

Estoy segura que lo vamos a lograr. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México, no un privilegio o una mercancía.

Les informo también que vamos a seguir construyendo más preparatorias y universidades gratuitas.

En 2025, aumentamos 37 mil 500 lugares en preparatoria y 124 mil en el nivel superior. La mejor forma de evitar que un joven se acerque a la delincuencia es brindándole el acceso a la educación, el deporte y la cultura.

Vamos a llegar a 150 mil estudiantes para las preparatorias, que ahora les llamamos “el Bachillerato Nacional”.

Para ello, vamos a seguir construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa. Y tendrán actividades deportivas y culturales.

Además, en los Tecnológicos incorporamos nuevas carreras como: Inteligencia Artificial, Código y otras especialidades.

Seguimos construyendo más Universidades “Benito Juárez” y “Rosario Castellanos”. Vamos a llegar a 350 mil espacios nuevos para los jóvenes de México.

Luché toda mi vida por el derecho a la educación y mi compromiso es seguirlo haciendo desde la Presidencia de la República.

Como decía Pepe Mujica: “Educación, educación, educación y más educación”.

O como decía Mandela: “La educación es el arma más poderosa de los pueblos”.

O como dicen las maestras y los maestros: “Con educación hay Transformación”.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Ya estamos edificando 300 mil viviendas de los 1.2 millones que nos propusimos para atender a las familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Además, 5 millones de derechohabientes del Infonavit y del FOVISSSTE están recibiendo disminución de deudas impagables.

La reforma constitucional para garantizar todos los derechos plenos a los pueblos indígenas y afrodescendientes se tradujo en un presupuesto directo a todas las comunidades del país, un hecho inédito que llevaremos muy pronto a la Ley de Pueblos Indígenas.

También, el combate a la corrupción y la honestidad en el gobierno han permitido que se recupere la obra pública y se conecte al país. Recordemos que en los gobiernos del pasado privatizaron los ferrocarriles y, con ello, los abandonaron.

Con la Transformación se recuperan los trenes:

El Tren Maya ha transportado más de 1.3 millones de pasajeros.

Y este año estamos construyendo, ya, el Tren Maya de carga.

Estamos ampliando la conexión del Tren interoceánico de Oaxaca a Chiapas hasta Ciudad Hidalgo.

También estamos terminando el Tren Toluca-Observatorio.

Y estamos construyendo ya: Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo.

Nuestro objetivo es conectar nuevamente del norte hasta el sur del país por tren.

Están ya en construcción 17 proyectos estratégicos para llevar agua a diferentes sitios y tecnificando el riego.

Agradezco a diputados, diputadas y senadores la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Es algo trascendente: recupera el agua como recurso natural de la nación, así como el derecho humano al agua, y no permite que prevalezca el acaparamiento para beneficio de unos cuantos en detrimento de la mayoría. Esa fue la reforma a la Ley de Aguas.

Seguimos construyendo y modernizando caminos artesanales.

¡Un aplauso a nuestros diputados y senadores, patriotas!

ASISTENTES: ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: En 2026, iniciaremos con mayor intensidad la mejora y repavimentación de todas las carreteras federales del país.

Otro de los grandes logros de la Transformación es haber recuperado las empresas energéticas de la nación.

Durante el periodo neoliberal se encargaron de desmantelar Pemex y CFE, y entregar los recursos a privados nacionales y extranjeros. Poco a poco las hemos ido recuperando:

Cambiamos el Artículo 28 de la Constitución, y nuevas leyes para CFE y para Pemex que nos están ayudando a fortalecer para brindar energía accesible para las actuales y futuras generaciones.

El próximo año ya inicia la construcción de 5 Plantas de Ciclo Combinado, así como varias de fuentes renovables de energía.

¿Cómo puede hacerse todo esto? ¿Cómo es que antes no se hacía y ahora, hay recursos para destinarlos al pueblo? Con honestidad, amor al pueblo y a la patria.

ASISTENTES: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy ¡Mucha Presidenta! ¡Mucha Presidenta! ¡Mucha Presidenta!

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¡Que viva la Transformación de la Vida Pública de México!

Lo que nos debe quedar claro es que nada de esto sería posible con los gobiernos del pasado neoliberal o con la falsedad del conservadurismo. Ellos nunca han creído en los derechos del pueblo de México, nunca han querido al pueblo.

Hidalgo decía que: “su dios es el dinero”.

Para nosotros: nuestra causa y nuestro destino es el bienestar del pueblo de México.

Amigas y amigos:

Durante este año, hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente.

Llegamos a un Entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio cuatro principios claros: Respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, respeto a la soberanía nacional.

Para dejarlo claro envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al Artículo 40 en donde se dice claramente:

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que le sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!

Por otro lado, en nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo.

Y a nuestros hermanos migrantes: les saludamos desde este Zócalo vibrante. Son héroes y heroínas de la patria. Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país.

Amigas y amigos: En los meses recientes, nuestros adversarios políticos se han dedicado a construir realidades virtuales en las redes sociales, en las columnas de opinión, que nada tienen que ver con el momento de Transformación que vive México.

Voy a mencionar algunas:

Una de las mentiras más socorridas y recientes es que “México es cada vez menos democrático”; cómo si el México del pasado hubiese sido democrático.

Se olvidan que durante todo el periodo neoliberal vivimos: el fraude electoral de 1988 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: el desafuero de López Obrador, una de las acciones más autoritarias de la historia reciente; el fraude electoral del 2006; la compra masiva de votos en el 2012; por mencionar algunos.

Hay jóvenes que no vivieron esa época, pero, entonces, no había elecciones libres.

Se olvidan también que, en 1994, Zedillo cambió de un plumazo a toda la Corte y nombró a una para su conveniencia.

Siempre hemos luchado por la democracia, y lo seguimos haciendo.

Gracias a la Transformación, hoy existe plebiscito y la revocación de mandato, además de elecciones libres, limpias para el pueblo de México.

Este año, entre todas y todos, elegimos el nuevo Poder Judicial. La democracia, decía Abraham Lincoln: “es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Otro de las mentiras que han divulgado recientemente, es que “somos gobiernos represores”. ¡Falso! Siempre hemos luchado contra la represión y actuamos en consecuencia. Nunca hemos reprimido al pueblo. Y si un servidor público se sobrepasa, es sancionado. La represión se dio en la época del PRIAN: la de los maestros, la de Atenco, por mencionar solo algunas.

Otra mentira reciente: que “no hay libertad de expresión”. ¡Falso! Calumnian y critican al gobierno en medios, redes, y no hay un solo acto de censura que hayamos cometido. Se respeta la libertad de expresión, de prensa y de manifestación.

Una mentira más: que “no se apoya a los jóvenes”. ¡Falso! Ellos fueron los que cerraron los espacios para la educación y el empleo, cuando ellos los llamaron “rechazados” o “ninis”. Ahora hay becas, se construyen más escuelas y se apoya a los jóvenes que construyen futuro.

Una calumnia más: que “los gobiernos de la Transformación están vinculados con grupos delincuenciales”. ¡Falso! Fueron ellos los que iniciaron una supuesta guerra contra el narco y pusieron al frente a García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos.

En el periodo de Calderón y de Peña —hay que recordarlo— los homicidios dolosos en México subieron 250 por ciento.

Del 2018 a la fecha, los homicidios se han reducido en 34 por ciento.

Además, la paz y la seguridad son fruto de la honestidad y de la justicia.

Una mentira más: que “los conceptos de patria y libertad son del conservadurismo”. ¡Falso! Ellos defienden solamente la libertad del mercado. No entienden que la libertad solo se ejerce cuando hay derechos plenos, sobre todo, el derecho del pueblo a vivir con dignidad. Que la libertad plena se ejerce cuando hay bienestar, y eso no puede ocurrir cuando se deja todo al mercado.

Además, cuando gobernaron ejercieron la censura y la represión. La libertad con justicia, que ha sido el anhelo del pueblo de México desde el Grito de Dolores, Hidalgo, está con la Transformación de la Vida Pública de México.

La libertad plena solo ejerce cuando erradiquemos el racismo, el clasismo, el machismo y toda clase de discriminación.

La soberanía y, por tanto, la patria han sido defendidos en todo tiempo por nosotros. Somos herederos de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de la Revolución Mexicana.

La patria no se defiende cuando se busca injerencia extranjera en los destinos de la nación; la patria se defiende.

Amigas y amigos:

En este año, desde la elección del 2024, con la llegada de la primera mujer Presidenta, hemos avanzado mucho en el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres:

Cambiamos la Constitución y leyes para avanzar en los derechos plenos.

Hemos distribuido 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres.

Construimos Centros LIBREs.

Abrimos en Palacio Nacional, la Sala de Mujeres en la Historia.

Y en las fechas cívicas de nuestro calendario reconocimos heroínas de la patria.

Cuando llegué al gobierno me comprometí a que llegaríamos todas, y lo estamos cumpliendo.

Estamos juntos porque no robamos, no mentimos y nunca traicionamos al pueblo.

Pero permítanme hacer una reflexión:

La Austeridad Republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo.

En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la Vida Pública de la Nación.

La Cuarta Transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con su forma en que gobernaban. Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana.

En este camino, el principio juarista de “la justa medianía” debe ser faro y debe ser guía.

Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro, sin excesos. La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios.

No olvidemos que la Transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral. Y para que perdure, debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla.

Creemos en la justicia.

Y la Transformación significa: nunca alejarse del pueblo, predicar siempre con el ejemplo. Esto le dará siempre larga vida a la Transformación de México.

Amigas y amigos:

¿Que nos distingue? ¿Qué somos? Claramente, humanistas que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México y a nuestra historia.

Nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo.

Nos indigna las profundas desigualdades.

Y lucharemos siempre, hasta el último día de nuestras vidas por que las y los mexicanos puedan comer tres veces al día comida saludable; puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda.

No creemos en el consumismo, ni en el poder del dinero, ni en la avaricia. Y no, no nos arrodillamos frente a los poderosos.

Creemos en un México de libertades, de justicia; un México soberano, de democracia verdadera, donde el que mande siempre sea el pueblo de México.

Así que, repito: ¡Que somos humanistas!

¿Cuál es nuestro pensamiento? El Humanismo Mexicano, que reconoce la riqueza cultural de México en sus pueblos originarios y en nuestra rica historia.

Quien no recuerda sus raíces, camina sin sombra ni rumbo. La memoria es semilla: si no se cuida, no florece.

Para saber a dónde vamos, hay que escuchar de dónde venimos; porque el origen no es pasado muerto, todo lo contrario, es una brújula viva, es grandeza.

Por ello, a todas las mexicanas y mexicanos de todas las raíces nos une: el deber de honrar a las grandes civilizaciones que poblaron nuestro territorio y a los pueblos originarios; reconocer nuestro legado de grandeza; amar esta tierra sagrada que nos vio nacer, o que ha acogido con orgullo a muchos que no nacieron en nuestro territorio.

Eso construye dignidad, orgullo y esperanza. ¿Qué nos guía? Nos guía la honestidad y el amor profundo al pueblo. Nos guía la convicción de que la prosperidad es compartida o no es prosperidad. Nos guía la palabra “justicia” en su más amplio sentido: justicia social, justicia ambiental, justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos, justicia para las mujeres, y justicia para todas y todos los mexicanos por igual.

Nos guía el principio juarista de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Nos guía la enseñanza juarista de que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Nos guía la certeza juarista de que “con el pueblo; todo; y sin el pueblo, nada”. Nos guía nuestra historia.

Nos guían Hidalgo y su Grito de Independencia, y la abolición de la esclavitud. Nos guía Morelos y los Sentimientos de la Nación. Nos guía Guerrero con su valentía, al poner a la patria por encima de la vida.

Nos guían Leona Vicario y Josefa Ortiz en su lucha por la soberanía y la independencia. Nos guía el sacrificio y el tesón de Margarita Maza. Nos guían Zapata y Villa. Nos guían los principios de la Constitución de 1917. Y nos guía la máxima obradorista de que: “¡Por el bien de todos…”

Hoy, más que nunca: México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo.

Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político y un modelo viable para todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo.

¡No estamos solos! Sepan que nunca voy a traicionar, y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano.

Somos mexicanas y mexicanos que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino que, al contrario, avivar aún más, la llama de la esperanza. ¡Ánimo!

¡México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia!

¡Viva la Transformación de México! ¡Viva el pueblo de México! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva México!

