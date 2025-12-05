Sheinbaum se reúne con comunidad mexicana en EU

Claudia Sheinbaum volverá a México para su evento en el Zócalo. (Foto: SRE )

Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá se reunieron este viernes en Washington en el marco del sorteo de la Copa del Mundo 2026, de la que los tres países serán anfitriones, y hablaron de comercio en la antesala de conversaciones para la revisión del tratado regional TMEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien se reunió por primera vez en persona con su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde que asumió el poder en octubre del año pasado, dijo en su cuenta en X que había sido un "excelente encuentro" y que ambos líderes, junto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron "seguir trabajando juntos para temas comerciales".

Los tres representantes de Norteamérica presidieron la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo y charlaron mientras veían el evento desde un palco del centro artístico Kennedy Center.

Previo a la ceremonia, Trump contestó afirmativamente a una periodista que le preguntó a su llegada a la sede del sorteo si hablarían sobre migración además de comercio.

La Casa Blanca no ha revelado detalles sobre la reunión. El encuentro tuvo lugar mientras Estados Unidos, México y Canadá se preparan para la revisión formal en 2026 del acuerdo comercial regional TMEC, en medio del aumento de aranceles estadounidenses y las peticiones de Washington de renegociar o posiblemente retirarse del pacto.

El mandatario estadounidense ha elogiado ampliamente a la líder mexicana, al tiempo que ha presionado a México para que haga más por combatir los cárteles de la droga y el flujo de narcóticos como el fentanilo hacia Estados Unidos. Ha prometido mantener un arancel del 25 % sobre los productos mexicanos que no cumplan con el TMEC, a la espera de que se produzcan más avances en la lucha contra las drogas.

Las relaciones con Canadá han sido más tensas.

Trump mantuvo una reunión amistosa con Carney en octubre, pero luego suspendió todas las negociaciones comerciales con Canadá después de que la provincia de Ontario emitiera un anuncio en el que se utilizaba un vídeo del expresidente Ronald Reagan -del Partido Republicano, como Trump- en el que advertía de que los aranceles conducen a guerras comerciales y al desastre económico.

El presidente también amenazó con aumentar los aranceles sobre las importaciones canadienses, aunque aún no lo ha hecho.

El TMEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020 y se negoció durante el primer gobierno de Trump, exige a los tres países que realicen una revisión conjunta al cabo de seis años.

Trump podría decidir el año que viene retirarse del acuerdo comercial, informó Politico el jueves, citando al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Greer no repitió el comentario en un acto celebrado más tarde ese mismo jueves y declaró en una entrevista que el TMEC era legislación vigente del país, una ley aprobada por el Congreso, y que Canadá y México eran los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos.

-Con información de Reuters.