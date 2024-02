“Me retiro por anticipado”: AMLO lee introducción de “¡Gracias!”, su nuevo libro

Serían otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana, no obstante pensé que aún cuando en la academia se cita y se remite al lector a fuentes propias o de otros autores, en este que es mi último libro sobre política, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el porvenir. No hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino de resistencia, fatigas en los cuales participan muchos que son como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra pero no el único, a mí me tocó encabezar esta lucha pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva, dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México.

De todas formas ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o les llame la atención. En fin con este texto dirigido a los jóvenes, porque a los jóvenes se lo se los estoy dedicando, en fin con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni el dinero ni al poder”.