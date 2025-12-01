Publicidad

Sheinbaum: se abre una nueva etapa en la FGR tras salida de Gertz; habrá más coordinación

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, aunque tiene autonomía, la FGR debe tener coordinación con el gabinete de seguridad y reconoció el trabajo de Gertz Manero al frente de la Fiscalía.
lun 01 diciembre 2025 10:08 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a Alejandro Gertz Manero por su trabajo al frente de la FGR. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República iniciará una nueva etapa en la institución, en la que se espera que haya más coordinación con el gabinete de seguridad.

“Creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación. Lo dije desde campaña, lo dije durante todo este periodo que he sido presidenta, es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad, seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Ahora creo que va a haber, espero, mayor coordinación y vamos a esperar pues la decisión del Senado”, indicó.

El pasado jueves, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República e informó que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una embajada en “un país amigo”.

"Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento", señala la misiva de tres párrafos enviada a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Respecto a la salida de Gertz, la presidenta reconoció el trabajo del exfiscal al frente de la FGR y dijo que ahora corresponde al Senado de la República determinar quién será el próximo encargado de la procuración de justicia en el país.

“Yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre un ciclo y él va a representar a México en una embajada. Vamos a esperar la respuesta de la embajada del país y ya lo daremos a conocer, pero nuestro reconocimiento a su trabajo”, señaló.

La mandataria federal rechazó dar más detalles de la carta que le envió el Senado de la República el pasado miércoles.

Sheinbaum aclaró que, aunque la FGR goza de autonomía, puede haber coordinación con el Poder Ejecutivo, como sucedió en la Ciudad de México cuando ella era jefa de Gobierno.

“Es muy importante también que al interior de la Fiscalía haya un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su fiscalía y la procuración de justicia. Eso le tocará al nuevo fiscal que elija el Senado de la República y la coordinación que hay entre las áreas, porque el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación”, agregó

