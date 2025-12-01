Sheinbaum informa que hallaron "en buen estado" a los agentes de la SSP secuestrados

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los elementos de seguridad que fueron secuestrados el 25 de noviembre fueron localizados la mañana de este lunes.

“Ambos agentes reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida”, detalló la institución a través de una tarjeta informativa.

Mientras realizaban labores de investigación, los dos agentes fueron secuestrados en Jalisco. La comisaría de Zapopan recibió un reporte de un vehículo Nissan Versa que estaba abandonado y presentaba impacto de balas. Integrantes del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC confirmaron que era la unidad en la que se transportaban sus compañeros que realizaban labores de inteligencia para desarticular células criminales en la entidad.

La SSP agregó este lunes que no habrá impunidad en el secuestro de sus agentes.

“La SSPC mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales y continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, la institución garantiza el acompañamiento integral a los elementos y a sus familias, así como la atención médica, psicológica y todo el apoyo necesario. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran que no habrá impunidad y que continuarán los trabajos coordinados para detener a los responsables”, dice la tarjeta.