presidencia

Sheinbaum informa que hallaron "en buen estado" a los agentes de la SSP secuestrados

Antes de finalizar su conferencia de prensa, la presidenta recibió una tarjeta informativa sobre la localización de los agentes que fueron secuestrados por un grupo criminal.
lun 01 diciembre 2025 10:23 AM
sheinbaum-mañanera-localizan-agentes.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió una tarjeta con la información de la localización de los agentes. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) que fueron secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron localizados con vida y en buen estado.

"Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud. Es el recado que me pasan en este momento y que lo informe el Secretario", dijo minutos antes de concluir su conferencia matutina de este lunes.

Un integrante de su equipo entregó a la presidenta Sheinbaum una tarjeta con el siguiente mensaje:

"Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud. La verdad el Gobernador Pablo Lemus estuvo apoyando en todo y él me avisó ahorita".

La presidenta pidió que la SSP fuera la encargada de informar sobre lo sucedido con los agentes secuestrados la última semana de noviembre. En sus redes sociales, el secretario Omar García Harfuch agradeció a la Guardia Nacional y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, su ayuda para localizar a los integrantes de seguridad.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los elementos de seguridad que fueron secuestrados el 25 de noviembre fueron localizados la mañana de este lunes.

“Ambos agentes reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida”, detalló la institución a través de una tarjeta informativa.

Mientras realizaban labores de investigación, los dos agentes fueron secuestrados en Jalisco. La comisaría de Zapopan recibió un reporte de un vehículo Nissan Versa que estaba abandonado y presentaba impacto de balas. Integrantes del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC confirmaron que era la unidad en la que se transportaban sus compañeros que realizaban labores de inteligencia para desarticular células criminales en la entidad.

La SSP agregó este lunes que no habrá impunidad en el secuestro de sus agentes.

“La SSPC mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales y continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, la institución garantiza el acompañamiento integral a los elementos y a sus familias, así como la atención médica, psicológica y todo el apoyo necesario. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran que no habrá impunidad y que continuarán los trabajos coordinados para detener a los responsables”, dice la tarjeta.

