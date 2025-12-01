7 datos que marcan 7 años de los gobiernos de la 4T

"Hay mucho que celebrar: fíjense, récord en Inversión Extranjera Directa. ¡Celebración! Todos los adultos mayores tienen pensión universal. ¡Celebración! El aumento salarial de 125 por ciento del salario mínimo. ¡Es algo que celebrar!", dijo la presidenta el pasado 19 de noviembre.

Y si bien hay cifras positivas en varias áreas, también existen retrocesos. Aquí te presentamos cifras de los 7 años de gobiernos morenistas.

Aprobación presidencial

Los presidentes emanados de Morena han gozado de una alta aprobación ciudadana en sus gobiernos. En el caso del expresidente López Obrador, 65% fue el nivel más bajo de respaldo ciudadano que tuvo su administración y eso fue en el año cuatro de su gestión.

En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, su primer año fue de 76%, por encima de la aprobación que tuvo su antecesor en los primeros 12 meses de su gestión, quien tuvo un respaldo de 71%.

Homicidios bajan y desapariciones suben

Aunque la crisis de violencia no inició con los gobiernos de Morena, los homicidios se han mantenido a la alza. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluyó como el más violento desde la gestión de Felipe Calderón, cuando se declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico".

En contraste, en el arranque de la presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios muestran una reducción y de mantenerse la tendencia, el 2025 concluirá como el menos violento desde que inició la llamada 4T.

Mientras los homicidios disminuyen, un delito que registró un incremento es la desaparición de personas que año con año superan las 30,000.

Combate a la pobreza

Bajo el lema, "Por el bien de todos, primero los pobres", ambos gobiernos han buscado reducir la pobreza. De acuerdo con datos de Coneval e Inegi, entre 2018 y 2024 se logró cumplir con el cometido y 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

Tanto López Obrador como la actual presidenta relacionan la reducción de la pobreza con los programas sociales que impulsaron.

En materia de gasto social, ambos gobiernos destinaron más de 20 billones de pesos con programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Sembrando Vida.

Más salario

Uno de los logros que más celebran los gobiernos de Morena es el incremento del Salario Mínimo. En 2018 era de 88 pesos, pero para 2025 ascendió 278 pesos.

En los próximos días se prevé que el gobierno federal anuncie un nuevo incremento al Salario Mínimo para 2026.

Si bien el incremento ha sido bien recibido por los trabajadores, economistas señalan que el límite se acerca, pues la productividad laboral regresó prácticamente a niveles de 2018 y, aunque la tasa de ocupación se mantiene en mínimos de alrededor de 2.9% de la población ocupada, la informalidad está comenzando a ganar terreno y ya representa el 55% de los empleados.