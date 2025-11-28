Segob buscará a exintegrantes del GIEI para retomar caso Ayotzinapa

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta expuso que en las reuniones que ha sostenido con los padres de los 43 estudiantes ya le habían pedido que el GIEI pudiera ser reincorporado a la investigación de lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Algunos padres y madres han estado insistiendo aunque algunas de las personas que participaron en el GIEI puedan nuevamente ser incorporados como parte de la investigación, yo ya les he planteado que se puede hablar con ellos, en su momento ellos ponían una serie de condiciones, que desde nuestra perspectiva tienen limitantes”, indicó.

Detalló que su gobierno establecerá contacto con dos de los cinco integrantes, pero rechazó decir a quiénes se les propondría su regreso a México.

“Con relación a las personas que en su momento participaron en el GIEI, se va a hablar con ellos, fue lo que yo me comprometí con los padres y madres de Ayotzinapa, se va a hablar con ellos para ver si quisieran regresar, en qué condición. Vamos avanzando, yo espero que podamos llegar a la verdad”, destacó.

En 2023, el GIEI anunció su salida de México y dejó el caso Ayotzinapa. Durante su estancia denunciaron obstaculización de las Fuerzas Armadas para continuar con el caso.