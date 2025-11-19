Publicidad

presidencia

Sheinbaum propone celebrar 7 años de la llegada de la 4T: “Hay mucho que festejar”

La presidenta informó que se evalúa realizar una celebración del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los logros alcanzados desde 2018.
mié 19 noviembre 2025 11:21 AM
sheinbaum-celebracion-1-diciembre.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que hay mucho qué celebrar por lo logrado durante los gobiernos de López Obrador y el suyo, aunque también reconoció pendientes como la seguridad. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el 1 de diciembre de 2025 evalúa realizar una celebración pública por los siete años del inicio de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

“Se cumplen siete años de transformación al cierre de este año porque, recuerden que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador entró 1 de diciembre de 2018, entonces habíamos pensado en convocar a una celebración por los siete años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación”, informó en su conferencia de este miércoles.´

De acuerdo con la segunda presidenta emanada de Morena, en México “hay mucho que festejar” por lo que se logró durante su gestión y la de Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos platicando con compañeros, compañeras, a ver si hacemos esta celebración, que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar. Fijénse: récord en inversión extranjera directa, celebración. Supercómputadora más grande en América Latina, celebración. Todos los adultos mayores tienen pensión universal, todos los jóvenes ahora de secundaria tienen beca, celebración. Todos los de preparatoria tienen beca, celebración. Todo el aumento salarial de 125% del salario mínimo, eso es algo que celebrar”, destacó.

La mandataria federal indicó que con Morena ya se logró un México distinto, aunque reconoció que hay problemas que atender como la violencia.

Hay libertad para manifestarse

La presidenta aseguró que su gobierno respeta la libertad de manifestación, pero pidió no recurrir a la violencia como sucedió en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado sábado durante la movilización de la Generación Z.

“Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, bueno, libertad de prensa. Nadie puede cuestionarla… hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todas las libertades. Claro, la libertad también conlleva en el ciudadano una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? Cumplir con un marco legal que tiene nuestro país”, indicó.

Para el próximo 6 de diciembre en redes sociales se está convocando a una manifestación para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, en respuesta a la movilización de la Generación Z que protestó contra la violencia, corrupción y pidió la revocación de mandato para la mandataria federal.

La presidenta insistió en que debe investigarse a las personas que incurrieron en violencia en la marcha del sábado pasado porque incurrieron en delitos, pero aclaró que no hay ningún tipo de intención política.

“No hay ni persecución política ni represión. Si hubo una mala actuación de policías, tiene que ser sancionada, pero no es un asunto ni de represión ni de persecución política porque no estamos de acuerdo con eso. Lo que sí hubo fue un grupo muy violento y que se tiene que investigar”, agregó.

