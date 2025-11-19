Sheinbaum propone celebrar 7 años de la llegada de la 4T: “Hay mucho que festejar”

De acuerdo con la segunda presidenta emanada de Morena, en México “hay mucho que festejar” por lo que se logró durante su gestión y la de Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos platicando con compañeros, compañeras, a ver si hacemos esta celebración, que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar. Fijénse: récord en inversión extranjera directa, celebración. Supercómputadora más grande en América Latina, celebración. Todos los adultos mayores tienen pensión universal, todos los jóvenes ahora de secundaria tienen beca, celebración. Todos los de preparatoria tienen beca, celebración. Todo el aumento salarial de 125% del salario mínimo, eso es algo que celebrar”, destacó.

La mandataria federal indicó que con Morena ya se logró un México distinto, aunque reconoció que hay problemas que atender como la violencia.

Hay libertad para manifestarse

La presidenta aseguró que su gobierno respeta la libertad de manifestación, pero pidió no recurrir a la violencia como sucedió en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado sábado durante la movilización de la Generación Z.

“Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, bueno, libertad de prensa. Nadie puede cuestionarla… hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todas las libertades. Claro, la libertad también conlleva en el ciudadano una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? Cumplir con un marco legal que tiene nuestro país”, indicó.