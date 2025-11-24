Publicidad

presidencia

Sheinbaum: aún no sé si marcharé, pero sí habrá festejo en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay mucho que celebrar por lo logrado con los gobiernos de Morena y por ello realizará un recuento en la Plaza de la Constitución el próximo 6 de diciembre.
lun 24 noviembre 2025 09:34 AM
sheinbaum-marcha-6-diciembre.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el 6 de diciembre hará un recuento de lo logrado en siete años de los gobiernos de Morena. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya insatisfacción y molestia con su gobierno y anunció que aún no decide si marchará el próximo sábado 6 de diciembre, sin embargo, dijo que sí encabezará la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México porque “hay mucho que celebrar”.

“Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes. Hay mucha alegría en la gente, lo veo yo, no solo cuando llego a un lugar que hay mucha gente que espera en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda cuando llegamos a una ciudad, a un pueblo, es algo muy bonito y hay mucho que celebrar. Claro, nuestros detractores pues no quieren celebrar, pero no hay problema, es un país libre, hay mucho que celebrar de lo que ha cambiado en nuestro país en siete años”, planteó.

El próximo 6 de diciembre se realizará una marcha convocada por la dirigencia nacional de Morena para celebrar los logros de la llamada Cuarta Transformación. La movilización saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

La concentración se dará a casi tres semanas de que se realizara la marcha de la Generación Z, la cual se movilizó para exigir seguridad.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta señaló que todavía no decidide si marchará, pero prevé encabezar la concentración en la Plaza de la Constitución, en donde informaría los logros de la llamada 4T.

“Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es la concentración aquí en El Zócalo, aquí nos vamos a juntar y justamente va a ser un recuento de lo que ha cambiado el país en siete años”, destacó.

Entre los logros, ejemplificó el avance en el programa de vivienda, el cual inició con el gobierno de López Obrador y continúa en su administración con la entrega de cinco millones de casas.

Comentó que, a pesar de las resistencias que tiene el proceso de transformación, México no regresará al pasado.

Aseguró que su gobierno “va muy bien” y sigue avanzando, aunque reconoció que hay problemas como la violencia que aún duelen y requieren reforzar la estrategia.

“Hay mucha desesperación de la oposición la verdad, pero como digo, mientras más llamen a la violencia, mientras menos propuestas tengan, menos apoyo van a tener. No se puede vivir en oposición con pura crítica o pura falsa noticia, tienen que hacer una propuesta”, planteó.

