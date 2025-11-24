Sheinbaum: aún no sé si marcharé, pero sí habrá festejo en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya insatisfacción y molestia con su gobierno y anunció que aún no decide si marchará el próximo sábado 6 de diciembre, sin embargo, dijo que sí encabezará la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México porque “hay mucho que celebrar”.

“Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes. Hay mucha alegría en la gente, lo veo yo, no solo cuando llego a un lugar que hay mucha gente que espera en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda cuando llegamos a una ciudad, a un pueblo, es algo muy bonito y hay mucho que celebrar. Claro, nuestros detractores pues no quieren celebrar, pero no hay problema, es un país libre, hay mucho que celebrar de lo que ha cambiado en nuestro país en siete años”, planteó.