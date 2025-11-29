Publicidad

"Vamos a seguir aumentado el salario mínimo", promete Sheinbaum en Quintana Roo

En el evento de este sábado, la presidenta de México también convocó a acudir al Zócalo el próximo 6 de diciembre para celebrar siete años de transformación de la vida pública de México.
sáb 29 noviembre 2025 12:22 PM
Durante una gira por Playa del Carmen, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que su gobierno impulsará un nuevo incremento al salario mínimo. (Foto: Facebook/ Mara Lezama)

Este sábado, durante su gira de trabajo por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que su gobierno impulsará un nuevo incremento al salario mínimo como parte de su compromiso para mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

La mandataria sostuvo además que la estabilidad económica del país, "con inflación controlada, récord en inversión extranjera directa y una generación histórica de empleos", permite avanzar en esta meta sin poner en riesgo las finanzas públicas.

“La inflación está controlada. Vamos a seguir aumentando el salario mínimo, porque ese fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir. El peso es una de las monedas más estables de todo el continente. Además, este año registramos un récord en inversión extranjera directa y también un récord en la creación de empleos en nuestro país. Es decir, cuando se apoya al que menos tiene, el país funciona, el país florece”, dijo la presidenta, en referencia al principio de gobierno de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”.

En su mensaje ante habitantes de Playa del Carmen, la presidenta también enumeró los avances de su administración en materia de programas sociales, los cuales, subrayó, fueron elevados a rango constitucional.

Entre ellos mencionó la pensión universal para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, las becas de nivel medio superior, Sembrando Vida y la reciente Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, la cual, afirmó, reconoce el trabajo de cuidados que realizan las mexicanas.

Sheinbaum destacó además la reestructura de créditos del Infonavit, que beneficiará a cinco millones de familias con adeudos considerados impagables, y la ampliación de las visitas médicas a domicilio para personas adultas mayores como parte de la estrategia de salud preventiva.

En materia educativa, reiteró la construcción de 300 nuevas preparatorias y la ampliación de universidades públicas; mientras que en vivienda defendió la meta de edificar un millón 200 mil hogares para personas con ingresos bajos.

Durante su visita, entregó viviendas a familias de Playa del Carmen y señaló que estos programas son posibles gracias al combate a la corrupción y a la administración austera del gobierno federal.

Antes de concluir su intervención, la presidenta convocó a la ciudadanía a participar en la concentración que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde se celebrarán los siete años de la transformación iniciada en 2018.

“Aprovecho, sé que está lejos, pero el sábado 6 vamos a celebrar siete años de transformación de la vida pública de México en el Zócalo. Quiero agradecerles y vamos a seguir cumpliendo, porque ese es nuestro mandato. Nuestro mandato es ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Quintana Roo ni al pueblo de México”, dijo.

Durante el evento, la presidenta encabezó la entrega de viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar en la Unidad Habitacional Edén Bienestar.

