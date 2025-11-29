"Vamos a seguir aumentado el salario mínimo", promete Sheinbaum en Quintana Roo

Sheinbaum destacó además la reestructura de créditos del Infonavit, que beneficiará a cinco millones de familias con adeudos considerados impagables, y la ampliación de las visitas médicas a domicilio para personas adultas mayores como parte de la estrategia de salud preventiva.

En materia educativa, reiteró la construcción de 300 nuevas preparatorias y la ampliación de universidades públicas; mientras que en vivienda defendió la meta de edificar un millón 200 mil hogares para personas con ingresos bajos.

Durante su visita, entregó viviendas a familias de Playa del Carmen y señaló que estos programas son posibles gracias al combate a la corrupción y a la administración austera del gobierno federal.

Antes de concluir su intervención, la presidenta convocó a la ciudadanía a participar en la concentración que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde se celebrarán los siete años de la transformación iniciada en 2018.

“Aprovecho, sé que está lejos, pero el sábado 6 vamos a celebrar siete años de transformación de la vida pública de México en el Zócalo. Quiero agradecerles y vamos a seguir cumpliendo, porque ese es nuestro mandato. Nuestro mandato es ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Quintana Roo ni al pueblo de México”, dijo.

Durante el evento, la presidenta encabezó la entrega de viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar en la Unidad Habitacional Edén Bienestar.

