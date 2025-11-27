Publicidad

presidencia

Sheinbaum analiza si acudirá a Washington para el sorteo del Mundial

La presidenta explicó que, si se confirma la presencia de sus homólogos de Canadá y Estados Unidos al sorteo, ella también acudiría el próximo viernes 5 de diciembre.
jue 27 noviembre 2025 09:44 AM
sheinbaum-analiza-ir-sorteo-mundialista.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que aún no está definido si sostendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que evalúa la posibilidad de viajar a Washington el viernes 5 de diciembre para presenciar el sorteo del Mundial. Sin embargo, señaló que tomará una decisión final sobre su asistencia una vez que se confirme si, además del primer ministro de Canadá, Mark Carney, también estará presente su homólogo, Donald Trump.

“Estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá y, dependiendo de ello, ya asistiría al sorteo. Ya les informaríamos la próxima semana”, anunció este jueves en su conferencia matutina.

En el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., el viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la Copa de Fútbol de la FIFA, en la que por primera vez participarán 48 selecciones.

Ya confirmó su asistencia el primer ministro de Canadá, quien dijo que tiene previsto un encuentro con el presidente Trump.

Sobre una posible reunión con el presidente estadounidense, la mandataria mexicana explicó que aún no está definido.

"Depende de si van a ir el primer ministro, si va a ir el presidente Trump, todo eso nos lo tienen que confirmar para poder confirmar nuestra presencia. Y ya veríamos si el caso de la posibilidad de una reunión. También depende de la agenda del presidente Trump", indicó.

Gobierno federal dará 6,000 mdp para sedes mundialistas

El gobierno federal dará alrededor de 6,000 millones de pesos a los gobiernos de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco para invertirlos en infraestructura rumbo al Mundial 2026.

"Me comprometí con ellos a que iba a haber una aportación del gobierno de México entre 1,500 y 2,000 millones de pesos para cada entidad. ¿Para qué son? Para la infraestructura", detalló la presidenta.

A 196 días del arranque del Mundial 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el de Nuevo León, Samuel García, informaron las obras de infraestructura y eventos que preparan rumbo a la máxima fiesta deportiva del fútbol.

En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno anunció que se realizarán 70 obras, entre ellas:

-Renovación de la Línea 1 del Metro.
-La Ruta del Chapulín.
-Tren ligero Ajolote.
-Nueva ruta de animales silvestres de los pedregales.
-Línea de electromovilidad en el Centro Histórico, la ruta de "Las heroínas indígenas".
-Transformación de la calzada de Tlalpan.
-Se instalarán 30,000 cámaras nuevas.
-Rehabilitar y construir 50,000 canchas de fútbol.

En el caso de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus informó que se han realizado acciones como:

-Renovación del estadio Guadalajara.
-Se renovarán 270 canchas de fútbol.
-Se busca romper el Récord Guinnes del toque de balón más largo entre el Estadio Jalisco y el Estadio Guadalajara.
-Pavimentación de la carretera Chapala.
-Se realizará un concierto de Mana y Alejandro Fernández.

Nuevo León, informó el gobernador Samuel García, se prepara con:
-34 proyectos rumbo al Mundial.
-Se alistan las nuevas líneas del metro: L4 y L6.
-4,000 camiones nuevos y 500 paraderos.
-Fortalecimiento de la Fuerz Civil con 7,000 policías.
-Nuevo Parque Fundidora y Nuevo Parque del Agua.
-Nuevos corredores parques verdes.
-Nuevo parque lineal.
-500 canchas nuevas.

