Sheinbaum analiza si acudirá a Washington para el sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que evalúa la posibilidad de viajar a Washington el viernes 5 de diciembre para presenciar el sorteo del Mundial. Sin embargo, señaló que tomará una decisión final sobre su asistencia una vez que se confirme si, además del primer ministro de Canadá, Mark Carney, también estará presente su homólogo, Donald Trump.
“Estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá y, dependiendo de ello, ya asistiría al sorteo. Ya les informaríamos la próxima semana”, anunció este jueves en su conferencia matutina.