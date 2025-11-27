Sheinbaum analiza si acudirá a Washington para el sorteo del Mundial

En el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., el viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la Copa de Fútbol de la FIFA, en la que por primera vez participarán 48 selecciones.

Ya confirmó su asistencia el primer ministro de Canadá, quien dijo que tiene previsto un encuentro con el presidente Trump.

Sobre una posible reunión con el presidente estadounidense, la mandataria mexicana explicó que aún no está definido.

"Depende de si van a ir el primer ministro, si va a ir el presidente Trump, todo eso nos lo tienen que confirmar para poder confirmar nuestra presencia. Y ya veríamos si el caso de la posibilidad de una reunión. También depende de la agenda del presidente Trump", indicó.