presidencia

Sheinbaum rechaza "cosa juzgada": la Corte tiene muchos pendientes que resolver

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado, por lo que la Corte debería concentrarse en el "montón" de asuntos que están sin sentencias.
jue 27 noviembre 2025 10:17 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Corte tiene muchos pendientes por resolver, por lo que debería concentrarse en esos asuntos. (Foto: Henry Romero/Reuters)

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia, conocido como “cosa juzgada”.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado ya fue juzgado, entonces hay muchos temas que tiene pendiente la Corte”, planteó este jueves en su conferencia de prensa.

A partir de un amparo que pedía anular un caso mercantil ya concluido, la Corte discutió la posibilidad de revisar el criterio de cosa juzgada.

Ministros como Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz Ahlf e Irving Espinosa Betanzo se pronunciaron a favor de revisar los juicios que ya son cosa juzgada cuando exista fraude procesal.

En contra se pronunciaron ministros como Yasmín Esquivel Mossa, quien dijo que hacerlo sentaría un mal precedente.

Sobre este asunto, la presidenta afirmó que, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación es autónoma, hay muchos asuntos que aún están por ser resueltos.

“Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, destacó.

Desde julio de este año, la ministra Lenia Batres propuso reformas para revertir sentencias que estén viciadas por ser producto de la corrupción, omisiones, fallas en el procedimiento o de errores; se trata de ir contra “la cosa juzgada fradulenta”.

“Hay muchos casos en nuestro país que, por el principio de cosa juzgada, se quedan en la impunidad. Hechos corruptos que ya no son reversibles. Vemos eso, les decía, en materia agraria con despojos, francos despojos'', planteó la ministra.

