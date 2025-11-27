Claudia Sheinbaum: Gertz Manero no me ha manifestado su intención de renunciar

Gertz, un fiscal polémico
En enero de 2019, el Senado de la República eligió a Gertz Manero como el primer titular de la FGR para un periodo de nueve años, el cual concluiría en 2028.
En su toma de protesta, el fiscal ofreció que la ley estaría por encima de todo.
“La ley por encima del poder real. Ese es el reto y el compromiso. No hay margen para equivocarse ni para engañar”, aseguró.
Durante sus casi siete años como fiscal, Gertz Manero estuvo envuelto en varias polémicas, entre ellas exonerar a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, detenido en Estados Unidos por varios cargos de narcotráfico; solicitar órdenes de aprehensión en contra de científicos que acusó de lavado de dinero y fue acusado de plagio en algunas de sus publicaciones.