Claudia Sheinbaum: Gertz Manero no me ha manifestado su intención de renunciar

Al preguntarle a qué atribuía el rumor, la presidenta aclaró que sí recibió una carta por parte del Senado de la República, la cual analizará e informará.

"Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando... la estoy analizando con los abogados, con la Consejería Jurídica", indicó.

Sobre el trabajo realizado por Gertz Manero, la presidenta lo calificó como bueno.

"Hizo un buen trabajo al frente de la Fiscalía, nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la fiscalía general", consideró.