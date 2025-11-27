Claudia Sheinbaum: Gertz Manero no me ha manifestado su intención de renunciar

Publicidad

presidencia

Sheinbaum: Gertz Manero no me ha manifestado su intención de renunciar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Alejandro Gertz Manero "hizo un buen trabajo al frente de la Fiscalía".
jue 27 noviembre 2025 09:31 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Alejandro Gertz Manero ha realizado un buen trabajo al frente de la FGR. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta ahora Alejandro Gertz Manero no le presenta su intención de renunciar como fiscal General de la República, cargo al que llegó en 2019 y concluiría en 2028.

"No me lo he manifestado", afirmó este jueves en su conferencia de prensa.

Al preguntarle a qué atribuía el rumor, la presidenta aclaró que sí recibió una carta por parte del Senado de la República, la cual analizará e informará.

"Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando... la estoy analizando con los abogados, con la Consejería Jurídica", indicó.

Sobre el trabajo realizado por Gertz Manero, la presidenta lo calificó como bueno.

"Hizo un buen trabajo al frente de la Fiscalía, nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la fiscalía general", consideró.

Gertz, un fiscal polémico

En enero de 2019, el Senado de la República eligió a Gertz Manero como el primer titular de la FGR para un periodo de nueve años, el cual concluiría en 2028.

En su toma de protesta, el fiscal ofreció que la ley estaría por encima de todo.

“La ley por encima del poder real. Ese es el reto y el compromiso. No hay margen para equivocarse ni para engañar”, aseguró.

Durante sus casi siete años como fiscal, Gertz Manero estuvo envuelto en varias polémicas, entre ellas exonerar a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, detenido en Estados Unidos por varios cargos de narcotráfico; solicitar órdenes de aprehensión en contra de científicos que acusó de lavado de dinero y fue acusado de plagio en algunas de sus publicaciones.

