Estados

Monterrey busca colocarse como "la ciudad más futbolera" del Mundial 2026

La sede trabaja contrarreloj en movilidad, seguridad y coordinación institucional para recibir partidos, visitantes y un Fan Fest masivo, y proyectar a Monterrey como el mejor anfitrión mundialista.
jue 13 noviembre 2025 06:05 PM
Summit-Nuevo-Leon
Durante el Expansión Summit Monterrey, se detallaron los avances y los retos de la sede del norte para recibir a miles de visitantes y proyectar a la ciudad ante el mundo. (Foto: Ricardo Ramírez/Expansión)

A 210 días del inicio de la Copa Mundial 2026, los responsables de la organización del evento en Monterrey, Nuevo León, coinciden que marcará un antes y un después para la ciudad y para el estado, pero para lograrlo, reconocieron deben superar desafíos monumentales de logística y coordinación.

Durante el Expansión Summit Monterrey, Bernardo Bichara —presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Parque Fundidora y coordinador del Fan Fest Monterrey—, Francisco Rodríguez —Host City Rights & Comercial de Monterrey—, y Antonio Martínez —tesorero municipal de Monterrey—, detallaron los avances y los retos para recibir a miles de visitantes y proyectar a la ciudad ante el mundo.

Francisco Rodríguez recordó que el proceso para que Monterrey se convirtiera en sede del Mundial 2026 comenzó hace años y ha sido especialmente complejo.

“Es un proceso largo, megaestructurado, bastante burocrático. Y es un ente que ha construido una marca durante más de prácticamente 100 años… exige el máximo detalle, el máximo cuidado y la máxima calidad”, dijo al explicar los requisitos técnicos y administrativos que la ciudad ha cumplido desde 2017.

Si bien reconoció “no está todo resuelto”, aseguró que Monterrey ya muestra resultados destacados frente a las otras 15 sedes donde se jugará el Mundial. "Creemos que tenemos el mejor ecosistema en ese sentido, en trabajo de comité, autoridades y así ha sido demostrado y ya han empezado a salir resultados de la sede entre las 16", dijo.

Para el municipio, el principal desafío es claro: mover y proteger a cientos de miles de personas en una ciudad cuya infraestructura vive un momento de transformación.

Al respecto, Antonio Martínez, tesorero municipal de Monterrey, coincidió en que un reto central de cara al Mundial es “la coordinación transversal” entre municipios, gobierno estatal y FIFA, y en el que todos deben estar involucrados.

"El reto está en coordinar la movilidad, dar buena seguridad, que esté limpia la ciudad, porque toda estas condiciones de gobernabilidad entre los actores que nos toca coordinar junto con FIFA para organizar esta gran fiesta que nos toca ahora, ese gran reto es la coordinación transversal para que ciudad dé la mejor cara", dijo.

Monterrey, señaló, es el corazón de la zona metropolitana y, por lo tanto, el punto donde convergerán miles de aficionados, trabajadores, proveedores, personal operativo y turistas.

“El reto más importante es la movilidad, sin lugar a dudas… y la seguridad”, insistió.

Explicó que de cara a este reto, el municipio ya prepara carriles exclusivos, rutas de transporte gratuitas, operativos especiales de tránsito, ampliación de vigilancia y un sistema de monitoreo reforzado para atender la demanda durante los partidos y las actividades paralelas, con la meta clara de que Monterrey sea una ciudad accesible, segura y eficiente durante el evento, sin descuidar la operación cotidiana para sus habitantes.

Entre los elementos más ambiciosos que prepara Monterrey en el marco de este evento deportivo se encuentra el Fan Fest, un espacio que busca capturar el espíritu del Mundial en un formato festivo y urbano.

Para Bernardo Bichara, este proyecto es más que un complemento: es la esencia del evento. “ "El futbol es de la gente… nace de algo muy básico, como jugar en la calle… y estás en la ciudad más futbolera del país, que es Monterrey”, dijo.

En su visión, el mundialismo debe sentirse “en el aire”, en espacios comunes y en un ambiente que acerque a aficionados locales y visitantes. Con esa lógica, lanzó una frase que rápidamente se volvió titular: “Mira, lo voy a decir en una sola frase: es el Pal Norte del futbol”.

El Fan Fest ocupará el Parque Fundidora durante 35 días, tiempo en el que se proyecta la llegada de más de 2 millones de visitantes.

Con actividades musicales, culturales y gastronómicas, este espacio aspira —en palabras de Bichara— a convertirse en “el mejor fanfest del Mundial 2026”, replicando la mezcla de fiesta, identidad y calidad de producción que caracteriza a Monterrey.

Más allá del torneo: la transformación que busca Monterrey

Los panelistas coincidieron además en que el Mundial también es una ventana internacional que puede catalizar inversiones, alianzas estratégicas y un impulso económico que trascienda las cuatro semanas del torneo.

“Monterrey ya es muchas cosas. Nuevo León ya es muchas cosas… esta es la oportunidad de que el mundo lo vea”, dijo Rodríguez, Host City Rights & Comercial de Monterrey.

Prueba de ello explicó, es que el proyecto del Fan Fest fue presentado recientemente como caso de mejores prácticas en Nueva Jersey, frente a representantes de otras sedes del Mundial.

En el terreno comercial dijo, Monterrey también lleva ventaja, pues la ciudad es, hasta ahora según explicó, la única ciudad que ha logrado cerrar sus propios patrocinadores locales, entre ellos Uber Eats y Berel.

“Monterrey es la única sede en México que tiene ya patrocinadores locales”, celebró Rodríguez.

Para Antonio Martínez, este impulso también posiciona a Monterrey como un destino atractivo para industrias emergentes, especialmente tecnología e inteligencia artificial.

Aseguró que el Mundial servirá como una plataforma global para confirmar lo que ya es una realidad en el norte del país: un ecosistema pujante, innovador y competitivo.

“Lo más importante y memorable de todo que el mundial en este estado y en esta ciudad es de todos, es ese gran legado que vamos a dejar para la memoria social de nuestra ciudad y de nuestro estado con respecto a esta gran experiencia que nos va a poner en el escaparate internacional para recordarle al mundo que no solamente somos capaces de hacer negocios y empujar y jalar un país, sino que también hacemos fiestas chidas”, dijo.

Al final, los tres coincidieron en que lo esencial es construir recuerdos y fortalecer el orgullo local, así como la unión de las familias y de Monterrey.

