Monterrey busca colocarse como "la ciudad más futbolera" del Mundial 2026

Francisco Rodríguez recordó que el proceso para que Monterrey se convirtiera en sede del Mundial 2026 comenzó hace años y ha sido especialmente complejo.

“Es un proceso largo, megaestructurado, bastante burocrático. Y es un ente que ha construido una marca durante más de prácticamente 100 años… exige el máximo detalle, el máximo cuidado y la máxima calidad”, dijo al explicar los requisitos técnicos y administrativos que la ciudad ha cumplido desde 2017.

Si bien reconoció “no está todo resuelto”, aseguró que Monterrey ya muestra resultados destacados frente a las otras 15 sedes donde se jugará el Mundial. "Creemos que tenemos el mejor ecosistema en ese sentido, en trabajo de comité, autoridades y así ha sido demostrado y ya han empezado a salir resultados de la sede entre las 16", dijo.

Para el municipio, el principal desafío es claro: mover y proteger a cientos de miles de personas en una ciudad cuya infraestructura vive un momento de transformación.

Al respecto, Antonio Martínez, tesorero municipal de Monterrey, coincidió en que un reto central de cara al Mundial es “la coordinación transversal” entre municipios, gobierno estatal y FIFA, y en el que todos deben estar involucrados.

"El reto está en coordinar la movilidad, dar buena seguridad, que esté limpia la ciudad, porque toda estas condiciones de gobernabilidad entre los actores que nos toca coordinar junto con FIFA para organizar esta gran fiesta que nos toca ahora, ese gran reto es la coordinación transversal para que ciudad dé la mejor cara", dijo.

🙌 Hoy, las puertas del SAFI Monterrey se abren para un diálogo que marcará la agenda del crecimiento regional. Líderes de todos los sectores se dan cita en el BanBajío Expansión Summit Nuevo León, para abordar los desafíos y oportunidades que definirán el futuro del norte de… pic.twitter.com/JOmBUm0KLZ — Expansión (@ExpansionMx) November 13, 2025

Monterrey, señaló, es el corazón de la zona metropolitana y, por lo tanto, el punto donde convergerán miles de aficionados, trabajadores, proveedores, personal operativo y turistas.

“El reto más importante es la movilidad, sin lugar a dudas… y la seguridad”, insistió.

Explicó que de cara a este reto, el municipio ya prepara carriles exclusivos, rutas de transporte gratuitas, operativos especiales de tránsito, ampliación de vigilancia y un sistema de monitoreo reforzado para atender la demanda durante los partidos y las actividades paralelas, con la meta clara de que Monterrey sea una ciudad accesible, segura y eficiente durante el evento, sin descuidar la operación cotidiana para sus habitantes.