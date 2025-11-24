Publicidad

Hay diálogo con transportistas, dice Sheinbaum ante bloqueos carreteros

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno atiende a los manifestantes, con quienes también se establecieron mesas de trabajo.
lun 24 noviembre 2025 10:06 AM
La presidenta informó que su gobierno atiende a los manifestantes. (Fotos: Presidencia de México/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno sostiene diálogo con los transportistas y campesinos, quienes convocaron a un megabloqueo para exigir que se atienda la inseguridad en carreteras, así como los apoyos al campo.

"No es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la Ley de Aguas. La Ley de Aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro, quien tiene acaparadas concesiones, pues no le gusta la Ley de Aguas, ¿verdad? Pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan verter las opiniones", afirmó este lunes.

Este 24 de noviembre se convocó a cerrar vías federales y dos cruces internacionales por parte de transportistas y productores agrícolas de México.

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, dijo que las movilizaciones se pueden prolongar por horas si no reciben respuesta del gobierno federal.

“Tenemos considerados bloqueos en las carreteras de los 32 estados. En la franja fronteriza vamos a tomar las aduanas”, detalló.

Por su parte, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informó quw habrá bloqueos en estados como Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Al referirse a estas movilizaciones, la presidenta adelantó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una conferencia de prensa.

"Va a dar una conferencia más tarde la Secretaria de Gobernación, es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces, va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras", señaló.

La mañana de este lunes el área de comunicación social de la Secretaría de Gobernación convocó a una conferencia de prensa a las 10:00 horas en sus instalaciones.

“Ante los bloqueos y manifestaciones anunciadas por productores agrícolas y un grupo de transportistas, la Secretaría de Gobernación invita a la conferencia de prensa, que será encabezada por su titular, Rosa Icela Rodríguez”, apunta la invitación.

