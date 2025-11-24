Hay diálogo con transportistas, dice Sheinbaum ante bloqueos carreteros

Este 24 de noviembre se convocó a cerrar vías federales y dos cruces internacionales por parte de transportistas y productores agrícolas de México.

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, dijo que las movilizaciones se pueden prolongar por horas si no reciben respuesta del gobierno federal.

“Tenemos considerados bloqueos en las carreteras de los 32 estados. En la franja fronteriza vamos a tomar las aduanas”, detalló.

Por su parte, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informó quw habrá bloqueos en estados como Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Al referirse a estas movilizaciones, la presidenta adelantó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una conferencia de prensa.

"Va a dar una conferencia más tarde la Secretaria de Gobernación, es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces, va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras", señaló.

La mañana de este lunes el área de comunicación social de la Secretaría de Gobernación convocó a una conferencia de prensa a las 10:00 horas en sus instalaciones.

“Ante los bloqueos y manifestaciones anunciadas por productores agrícolas y un grupo de transportistas, la Secretaría de Gobernación invita a la conferencia de prensa, que será encabezada por su titular, Rosa Icela Rodríguez”, apunta la invitación.