Sheinbaum: intervención a embajada de México en Perú violaría leyes internacionales

El presidente de Perú, José Jerí, no descartó la posibilidad de ingresar a la embajada de México en ese país, donde se encuentra la exprimera ministra Betssy Chávez.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”, dijo en entrevista con el diario El Comercio.

A principios de noviembre, el Gobierno de México otorgó asilo a Betssy Chávez, exjefa del gabinete de Pedro Castillo, lo que ocasionó que el canciller de Perú, Hugo de Zela, anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano.

El Gobierno de México defendió el derecho a otorgar asilo, pues, afirmó, se realizó “en estricto apego al derecho internacional”.

En su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta dijo que con Perú puede haber diferencias, sin embargo, consideró que debe prevalecer el marco de la ley.

“Podemos tener diferencias pero siempre en el marco de la ley internacional. El derecho de asilo de esta mujer, es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales, de derechos humanos, es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. La vulneración sería muy grave”, destacó.

Sheinbaum manifestó su respeto por la decisión de Perú de romper relaciones con México, pero reiteró que una intervención a la Embajada mexicana estaría fuera de la ley.

“El diálogo siempre es lo mejor, siempre se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada, estaría fuera de toda norma", indicó.

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México una relación complicada con Perú. El entonces presidente otorgó asilo político a Pedro Castillo y fue declarado como persona "non grata".