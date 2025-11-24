Morena responde a Marcha de la Generación Z y la Marea Rosa con movilización

“El próximo sábado 6 de diciembre vamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para celebrar y defender los logros de la Transformación. Lo que con amor nos legaron, con amor lo vamos a defender”, dice la convocatoria publicada en las redes sociales de Alcalde.

El próximo sábado 6 de diciembre vamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para celebrar y defender los logros de la Transformación. Lo que con amor nos legaron, con amor lo vamos a defender 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/9th9w0wX3Y — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 23, 2025

La manifestación se realizará tres semanas después de que por las calles de la capital se movilizaran jóvenes de la Generación Z en contra de la violencia. En una primera jornada más de 17,000 caminaron por las calles de la capital para también exigir la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum. El pasado 20 de noviembre lo hicieron en otra jornada, pero con una afluencia mucho menor.

La Generación Z se movilizó en dos manifestaciones en la Ciudad de México. (Foto: Luis Cortes/Reuters.)

Para manifestar el apoyo a la presidenta, jóvenes afines a Morena convocaron a participar la llamada “Marcha del Tigre” el próximo 6 de diciembre. La ruta sería del Ángel al Zócalo capitalino.

“Como jóvenes creemos que no hay peor pecado que la ingratitud y por eso lo que con amor nos han heredado, con amor lo vamos a proteger. Esta movilización es un llamado a la defensa de la soberanía nacional”, así lo explicó Guille Vidal, uno de los organizadores de la marcha.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que aún no define si se marchará, pero lo más seguro es que solo encabezará la concentración en el Zócalo.

“Todavía no lo decidimos, pero más bien, yo creo que es la concentración aquí en el Zócalo, aquí nos vamos a juntar y pues justamente va a ser eso, hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en siete años: lo que era antes, lo que es ahora”, indicó.