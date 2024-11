Sheinbaum y Brugada lanzan acciones para combatir violencia contra la mujer

Cero tolerancia a violencia contra mujeres

En un evento por separado, Brugada afirmó que “Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales” implica "cero tolerancia" a la violencia de género y subrayó que la violencia contra las mujeres es un reflejo de la desigualdad estructural en nuestra sociedad, por lo que, recalcó, la CDMX no va "naturalizar" a la violencia de género ni los feminicidios.

"Hay que decirlo firmemente, la violencia contra las mujeres no es algo normal, no es natural, la violencia contra las mujeres no es un destino, no es una parte inevitable de la vida ni una tradición que debamos aceptar. La violencia contra las mujeres no tiene excusas, no tiene justificación alguna, no importa la situación o el contexto nunca será aceptada", enfatizó.

"(Vamos) a visibilizar la violencia contra las mujeres y enviar un mensaje de cero tolerancia a la violencia, en la Ciudad de México no toleraremos ningún tipo de violencia contra las mujeres, así que hoy es un día para hacer este compromiso de prevenir y de trabajar intensamente todos los días para erradicar todas las formas de violencia que afecten a las mujeres de la CDMX".

En el marco del Día Naranja, presentamos la Estrategia "Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales". En la Ciudad de México no toleraremos ningún tipo de violencia contra las mujeres, por ello siempre serán recibidos todos los movimientos que apoyen estas causas.

Brugada enumeró 25 acciones, entre ellas:

1. Mantener la Alerta por Violencia contra las Mujeres.

2. Creación de la Defensoría Social y Jurídica de las Mujeres.

3. Fortaleceremos la Línea de Atención a Emergencias para Mujeres SOS *765.

4. Se edificarán 100 Casas de las "Siemprevivas".

5. Creación de un centro de atención integral para las mujeres de alto riesgo.

6.-En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se va crear una una Unidad de Género.

7.- Se presentará una aplicación para que mujeres sordas o ciegas, o con alguna discapacidad, que no pueden directamente acceder a denunciar casos de violencia, lo pueda hacer y no haya obstáculos en la comunicación y denuncia.

8. Cada instancia de gobierno contará con protocolos en contra del acoso y el hostigamiento sexual.

9.- Se impulsará una estrategia de prevención y combate al acoso sexual en el transporte público.

10. Se establecerán nuevos protocolos de actuación policial frente a casos de violencia familiar, si se llega a un lugar y están golpeando a una mujer.