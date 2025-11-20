Trump analiza ''medidas adicionales'' contra cárteles mexicanos

Karoline Leavitt aseguró que la administración de Trump "ha tomado medidas sin precedentes'' para enfrentarse a los grupos del crimen organizado, a los cuales designó como organizaciones terroristas.

Alaba acciones de Sheinbaum

La portavoz de la Casa Blanca aplaudió las estrategias implementadas por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo para detener el trasiego de fentanilo a Estados Unidos, donde miles mueren cada año por su consumo.

"En cuanto a la presidenta Sheinbaum y la relación del presidente Trump con México, les diré que hemos visto avances históricos de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a tomar medidas drásticas contra los cárteles", dijo.

También destacó que autoridades mexicanas son "increíblemente cooperativas" cuando se trata de las políticas de Donald Trump.

La Casa Blanca adelantó que Donald Trump analiza nuevas acciones para contener a los cárteles mexicanos, mientras presume lo que considera “avances históricos” del gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra las drogas, según la vocera Karoline Leavitt.



Sheinbaum rechaza intervención

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta semana su rechazo a una potencial intervención militar de Estados Unidos en el país, después de que su homólogo Donald Trump volviera a plantearla al hablar de la posibilidad de tomar medidas más agresivas contra los cárteles de droga.

Consultado en un evento en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre si apoyaba ataques terrestres en México para frenar el narcotráfico, Trump dijo el lunes: “Por mí está bien, lo que sea que tengamos que hacer para detener las drogas”.

"No va a ocurrir", contestó la mandataria al ser cuestionada en su conferencia de prensa diaria. "El entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y coordinación, y (...) respeto a la soberanía".

Sheinbaum dijo que el presidente estadounidense le ha ofrecido, en las llamadas telefónicas que han tenido, ayuda militar estadounidense en México para hacer frente al crimen organizado y ella le ha respondido que Washington puede colaborar con cualquier información que tenga pero que las autoridades mexicanas operan en su propio territorio. "Nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero".

El intercambio de declaraciones se produce mientras Estados Unidos intensifica sus acciones contra los cárteles de droga fuera del país norteamericano, lo que ha incluido una veintena de ataques conocidos contra embarcaciones de narcotráfico en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre.

