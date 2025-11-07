Quién cuida a la presidenta Sheinbaum y qué tan vulnerable es con la "Ayudantía" de civiles

Tras el incidente en el que la presidenta fue víctima de acoso mientras caminaba por el Centro Histórico, expertos consideran que es necesario analizar el esquema de seguridad.

"En otros países, quizá, pudiéramos decir que se exagera en la manera cómo se protege a quienes ejercen el gobierno, pero en México llegó un punto en el que quizá estamos en el extremo, en el pensar que la presidenta Sheinbaum no requiere de un equipo de seguridad, y eso puede tener consecuencias muy severas", explica Javier Rosiles, analista político de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH).

A lo mejor, que este equipo no sea tan ostentoso como en otros países, pero sí me parece que hay que replantearse. Javier Rosiles, analista político y académico.

En el mundo, la seguridad de los presidentes suele estar en manos de grupos especializados. Por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cuida el Servicio Secreto, el cual tiene entre sus funciones preservar la continuidad del gobierno y garantizar la seguridad en eventos de importancia nacional protegiendo al presidente y al vicepresidente, a sus familias, a los jefes de estado/gobierno visitantes y a otras personas designadas.

Al presidente de Rusia, Vladimir Putin, se le vigila las 24 horas del día. Su resguardo está a cargo del Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia, coordinado por el Servicio Federal de Protección (FSO). Se trata de hombres vestidos de negro que se dividen en círculos de protección. Algunos son guardaespaldas, otros pasan desapercibidos entre el público y otros más son francotiradores.

Un modelo distinto de seguridad

Antes de llegar a la Presidencia, López Obrador anunció que eliminaría el Estado Mayor Presidencial, que por décadas se encargó de la seguridad personal del jefe del Ejecutivo federal por considerar que su operación era onerosa.

Así, el entonces mandaario creó un grupo llamado Ayudantía y su seguridad quedó a cargo de civiles, encabezados por Daniel Asaf Manjarrez, amigo de los hijos el expresidente. Hoy diputado federal de Morena.

Esto ya se había implementado antes, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces surgió un grupo de seguridad similar, pero con el nombre de “Gacelas”.

Antes de su desaparición, los presidentes de México eran asistidos y cuidados por miembros del Estado Mayor presidencial, cuyas facultades estaban establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales.

“El Presidente de la República dispondrá de un Estado Mayor Presidencial, órgano técnico militar que lo auxiliará en la obtención de información general; planificará sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participará en la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento”, decía el artículo 15 de esa ley.

De acuerdo con el reglamento del Estado Mayor Presidencial , entre las funciones estaban garantizar la seguridad del presidente, de su familia, de los Mandatarios y funcionarios extranjeros que visitaran el país, además de cuidar a los expresidentes de la República. Además, también asistían a los presidentes en el desarrollo de sus actividades y las de su esposa.

Otra de sus tareas era garantizar la seguridad de las instalaciones presidenciales.

El Estado Mayor presidencial acompañaba al presidente en todas sus actividades. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

El expresidente López Obrador justificó su decisión de desaparecer este cuerpo de seguridad con el argumento de que el Estado Mayor Presidencial era caro y lujoso.

“Eran mil para la administración de las oficinas de Presidencia, los gastos, oficina, y dos mil adicionales, no de sueldo, porque ellos cobraban en la Secretaría de la Defensa; dos mil para el Estado Mayor Presidencial”, dijo en agosto de 2019, cerca de cumplir su primer año de gobierno.