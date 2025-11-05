Publicidad

presidencia

Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó; gobierno lanzará campaña

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México se tiene que respetar a las mujeres, por lo que decidió presentar una denuncia en contra de su agresor.
mié 05 noviembre 2025 08:57 AM
claudia-sheinbaum-acoso
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no cambiará el esquema de su seguridad. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras el acoso que sufrió este martes mientras caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México, presentó una denuncia en contra de su agresor y anunció que su gobierno revisará si en el país ese delito está tipificado penalmente, además de que se lanzará una campaña para promover el respeto hacia las mujeres.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que, debido a la cercanía de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, en donde encabezaría la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, este martes decidió ir caminando, sin embargo, mientras conversaba con ciudadanos fue agredida.

“Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, este que es un delito en la Ciudad de México, no en todos los estados de la República, es un delito penal pero en la Ciudad de México”, informó.

Su agresor ya fue detenido, pues informó que también agredió a otras mujeres.

“Está detenida esta persona. Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en la representación de las mujeres. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer, entonces eso no puede ocurrir”, aseguró.

El gobierno de la Ciudad de México informó que el agresor, identificado como Uriel “N”, fue detenido y enfrentará consecuencias legales.

La mandataria federal informó que pidió a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, hacer una revisión sobre si ese delito es penal, así como realizar una campaña para promover el respeto hacia las mujeres.

“Le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados porque debe ser delito penal sancionable y, segundo, una campaña. Vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres. En México tiene que haber respeto y el acoso es un delito”, indicó.

La presidenta aseguró criticó que la reproducción de la imagen en la que sufrió el acoso es sancionable.

“El poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites, es un asunto de calidad humana, está fuera de toda ética, toda moralidad, pero además si uno lo cataloga puede entrar incluso la Ley Olimpia o la revictimización .Lo tenemos que decir, yo personalmente no voy a hacer nada contra el periódico, pero hay límites para todo. Entonces hay que decirlo, denunciarlo y sí estaría esperando yo al menos una disculpa del periódico (Reforma) a mi persona porque, no es solo a mi persona, es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país”, refirió.

Sobre si cambiará su esquema de seguridad, la presidenta afirmó que no lo hará pues la ayudantía le funciona bien.

“Sobre mi seguridad, porque también se mencionó eso, nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos. Nosotros no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando”, señaló.

