“Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, este que es un delito en la Ciudad de México, no en todos los estados de la República, es un delito penal pero en la Ciudad de México”, informó.

Su agresor ya fue detenido, pues informó que también agredió a otras mujeres.

“Está detenida esta persona. Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en la representación de las mujeres. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer, entonces eso no puede ocurrir”, aseguró.

El gobierno de la Ciudad de México informó que el agresor, identificado como Uriel “N”, fue detenido y enfrentará consecuencias legales.

Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas.



Cada vez que la presidenta dice “llegamos todas”, no solo se refiere a que llega la realización de pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, también se refiere a que con nosotras llega la vulnerabilidad que aún… pic.twitter.com/bfKFWdGltI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 5, 2025

La mandataria federal informó que pidió a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, hacer una revisión sobre si ese delito es penal, así como realizar una campaña para promover el respeto hacia las mujeres.

“Le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados porque debe ser delito penal sancionable y, segundo, una campaña. Vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres. En México tiene que haber respeto y el acoso es un delito”, indicó.