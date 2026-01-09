Tras amenazas de atacar cárteles, Sheinbaum busca estrechar comunicación con Trump

Este jueves, el presidente de Estados Unidos advirtió que atacará a los cárteles, los cuales controlan México.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo en una entrevista con Fox News.

El político republicano afirmó que por los cárteles, en México se producen miles de muertes cada año.

"Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas", aseguró.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido su discurso y las políticas contra los cárteles y drogas.

En este primer año de gobierno designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas (de los cuales seis son mexicanos), atacó a embarcaciones en el Caribe y Pacífico que presuntamente transportaban drogas y antes de concluir 2025 firmó una orden ejecutiva para nombrar al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Trump ha asegurado que “hay que hacer algo con México”, y ha asegurado que la presidenta Sheinbaum tiene miedo a los cárteles.

“Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los carteles gobiernan México”, indicó hace unos días.