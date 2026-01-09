Tras amenazas de atacar cárteles, Sheinbaum busca estrechar comunicación con Trump

Ante la advertencia del presidente Donald Trump de atacar por tierra a los cárteles que "gobiernan México", la presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscará estrechar la comunicación con el gobierno de Estados Unidos para informarles de las acciones y resultados que su administración está logrando en el combate al crimen.
"Vamos a estrechar la comunicación. Por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario de Estado (Marco Rubio)", dijo en conferencia de prensa matutina.
La presidenta recordó que hace unos días el secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México. "Entonces, estrechar más la relación, la información", afirmó.