presidencia

Tras amenazas de atacar cárteles, Sheinbaum busca estrechar comunicación con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, buscar un acercamiento con Marco Rubio o incluso una llamada con el presidente de Estados Unidos.
vie 09 enero 2026 09:15 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente buscar acercamiento con el gobierno de Donald Trump. (Foto: Presidencia de México.)

Ante la advertencia del presidente Donald Trump de atacar por tierra a los cárteles que "gobiernan México", la presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscará estrechar la comunicación con el gobierno de Estados Unidos para informarles de las acciones y resultados que su administración está logrando en el combate al crimen.

"Vamos a estrechar la comunicación. Por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario de Estado (Marco Rubio)", dijo en conferencia de prensa matutina.

La presidenta recordó que hace unos días el secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México. "Entonces, estrechar más la relación, la información", afirmó.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos advirtió que atacará a los cárteles, los cuales controlan México.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo en una entrevista con Fox News.

El político republicano afirmó que por los cárteles, en México se producen miles de muertes cada año.

"Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas", aseguró.

En este primer año de gobierno designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas (de los cuales seis son mexicanos), atacó a embarcaciones en el Caribe y Pacífico que presuntamente transportaban drogas y antes de concluir 2025 firmó una orden ejecutiva para nombrar al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Trump ha asegurado que “hay que hacer algo con México”, y ha asegurado que la presidenta Sheinbaum tiene miedo a los cárteles.

“Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los carteles gobiernan México”, indicó hace unos días.

En su conferencia de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que si es necesario, se buscará una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump.

"Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, que consideramos es parte de su manera de comunicar, pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario de Estado (Marco Rubio), y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación", explicó.

De acuerdo con la presidenta, es importante que el gobierno de Estados Unidos conozca lo que en México se hace contra el crimen, como la destrucción de laboratorios en los que se elaboran drogas sintéticas.

"Esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, estrechar la coordinación", expuso.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, en el gobierno actual el Ejército y la Marina han desmantelado 1,887 laboratorios para la producción de metanfetaminas, y se han decomisado más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo.

