PAN reconoce contrato con impulsor de Marcha Z tras señalamiento de Morena

“Me parece que tiene contratos con muchas más instituciones, me parece que tiene contratos con legisladores de su partido de Morena, que no tiene nada que ver con la marcha de la Generación Z”, detalló Romero.

Por su parte, el joven Edson Andrade aseguró que tendrá que irse de su casa en México después de que Morena lo señalara como uno de los ''impulsores'' de la marcha de la Generación Z.

En un video compartido en redes sociales, Andrade dijo que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador lo señala de forma falsa de haber recibido millones de pesos para promover la manifestación.

"La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen'', dijo.

"La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo…

"Buscan criminalizarme por trabajar exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo, me acompaña un equipo de jóvenes que como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre", añadió.

Edson aseguró que nadie le paga por alzar la voz, pues lo ha hecho desde los 16 años, y aclaró que le pagan por trabajar, acusando que funcionarios públicos no lo hacen, pero tienen "mansiones, ranchos, cientos de autos, ¿a ellos cuándo los exponen?", cuestionó.

El joven aseguró que desde el Gobierno federal se busca criminalizar a los jóvenes que protestan contra la llamada Cuarta Transformación.

Morena revela contrato con el PAN

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, compartió en redes un supuesto contrato en el que se desglosa un sueldo millonario a Andrade, pagado por el Partido Acción Nacional (PAN).

En el contrato aparecen datos personales del joven.

💥Noticia de última hora.



El joven "apartidista" @EdsonAndradeL principal impulsor de la marcha de la "Generación Z" fue contratado por el Partido @AccionNacional, en febrero de 2025 por $2,106,810.00 (Dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), dividido…

Sobre el supuesto contrato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo hoy que era algo muy interesante.

“Pues muy interesante, muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos”, señaló en la conferencia matutina.

Mientras tanto, la secretaria de Acción Juvenil del PAN, Daniela Aguilar, señaló que ojalá el gobierno investigara a los criminales y políticos corruptos con la misma “determinación” que lo hacen con los jóvenes que asistieron a la manifestación.

“Quiero expresar mi solidaridad con Edson, un joven valiente, que se atrevió a decir con lo que no esta de acuerdo con este gobierno, que es un derecho constitucional. Sin duda que estén persiguiendo a jóvenes no tiene nada que ver con esta manifestación'', expresó.